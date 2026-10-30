بالإنفوجراف ..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية والبيئة "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 212 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية والبيئية المهمة خلال الفترة (23 : 29 أكتوبر 2026).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة 23 أكتوبر 2026*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية لمدينتي نخل والحسنة بمحافظة شمال سيناء، بما يدعم تنظيم النمو العمراني، وتحديد استخدامات الأراضي واحتياجات التوسع المستقبلي من الطرق والخدمات، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز مقومات التنمية بسيناء.

كما أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، حركة محلية محدودة لسكرتيري العموم والسكرتيري العموم المساعدين فى عدد من محافظات الجمهورية ، تضمنت الحركة تعيينات وتنقلات لعدد من قيادات الصف الأول والثاني وتصعيد لبعض رؤساء المدن والمراكز إلي وظائف قيادية جديدة.

*الأحد 25 أكتوبر 2026:*

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن إنطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الثاني عشر من الخطة التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 25 وحتى 29 أكتوبر 2026، والذي يتضمن تنفيذ أربعة برامج وأنشطة تدريبية، تشمل برنامج تنمية مهارات العاملين بإدارات الأمن، وبرنامج فنيات التعامل مع منظومة «Payroll» بالإدارة المحلية، إلى جانب استكمال برنامج إعداد حقائب تدريبية للمحليات طبقًا لمواصفات الأيزو رقم (1)، واستكمال برنامج إعداد مدير عام العلاقات العامة والإعلام رقم (1)، بما يسهم في تطوير المهارات المهنية للعاملين وتعزيز قدرتهم على تنفيذ المهام والمسؤوليات بكفاءة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن تجديد إدراج موقع وادي الحيتان بمحافظة الفيوم ضمن القائمة الخضراء للمناطق المحمية والمصونة التابعة للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN ) لمدة خمس سنوات إضافية، خلال الفترة من 24 أبريل 2026 حتى 23 أبريل 2031، يعكس الثقة الدولية في جهود مصر بمجال إدارة مواقع التراث الطبيعي، ويؤكد التزام الدولة بتطبيق المعايير الدولية لحماية التنوع البيولوجي وتحقيق الإدارة الفعالة والمستدامة للمحميات الطبيعية.

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في فعاليات افتتاح الدورة التاسعة لأسبوع القاهرة للمياه 2026، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإنابة عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تُعقد هذا العام تحت شعار "المياه حافزًا للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام"، وذلك بحضور عددٍ من الوزراء والمحافظين، ورؤساء الوفود وممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتم الموافقة خلال الاجتماع على عدد من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص

*الأثنين 26 أكتوبر 2026:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، أن الوزارة ستبدأ بشكل عاجل في إعداد خطة محددة لتنفيذ المخرجات الرئيسية والتوصيات ذات الصلة بوزارة التنمية المحلية والبيئة والتنسيق مع الوزارات والجهات التي يتطلب التكامل معها لسرعة تنفيذ التوصيات وضمان التنفيذ وفقاً للتوصيات الصادرة، حيث وجهت بتشكيل لجنة متخصصة بالوزارة تعمل تحت إشرافها و برئاستها لوضع ومتابعة تنفيذ الخطط الكفيلة بترجمة مخرجات وتوصيات المنتدى إلى إجراءات تنفيذية عملية والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات ذات الصلة بما يضمن سرعة وضع المخرجات على مسار التنفيذ .

كما ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الخامس والعشرين لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة، بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الآتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية وأعضاء المجلس وممثلي الوزارات والجهات المعنية، وعدد من قيادات الوزارة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

و في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نحو تعزيز التحول إلى الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية، استضافت وزارة التنمية المحلية والبيئة اجتماعاً تنسيقياً بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتورة شيرين فكري، رئيس الإدارة المركزية لحماية وتحسين البيئة الصناعية والطاقة، وبحضور المهندسة سمر سمير، رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية، والكيميائي نادر علي جاد، مدير عام الطاقة المستدامة، والأستاذ عاطف بدر، مدير عام المشروعات بصندوق حماية البيئة، والمهندسة عبير عبدربه، مدير إدارة الطاقة النظيفة، إلى جانب ممثلي قطاع حماية الطبيعة والمركز الثقافي البيئي والجهات والإدارات المعنية، لبحث خطة العمل التنفيذية المقترحة لمشروعات الطاقة الشمسية بعدد من مباني المحميات الطبيعية والمركز الثقافي البيئي التعليمي «بيت القاهرة».

*الثلاثاء 27 أكتوبر 2026*

في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتقديم الدعم الفني للمنشآت الصناعية لتحقيق التوافق البيئي، نفذت وزارة التنمية المحلية والبيئة حملات ميدانية لعدد من المنشآت الصناعية وشركات الأدوية بمدينة العاشر من رمضان، للوقوف على أوضاعها البيئية، وتحديد فرص تحسين الأداء البيئي، وتطوير منظومة الإدارة البيئية بها، بما يدعم توجهات الدولة نحو التحول إلى الصناعة الخضراء وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

كما استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، فى لقائين منفصلين بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، عدد من السادة أعضاء مجلس النواب من محافظتي المنيا وقنا ، لبحث بعض الملفات الخدمية واحتياجات ومطالب المواطنين فى دوائرهم وذلك بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار الوزيرة للمجالس النيابية و الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة والدكتور أيمن الجمل مدير عام الاتصال السياسى والشئون البرلمانية وعدد من القيادات بالوزارة.

*الأربعاء 28 أكتوبر 2026:*

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة؛ لبحث ومتابعة جهود تطوير الأداء بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، بحضور السيد/ ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي للجهاز.

وشهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الثقافة، مراسم التوقيع على بروتوكولي تعاون بين محافظة الوادي الجديد وجامعتي أسيوط والوادى الجديد وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة بالعاصمة الجديدة.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 3336 لسنة 2026، بتعيين عدد من رؤساء الإدارات المركزية بالديوان العام للوزارة، بالمستوى الوظيفي «العالية»، كما أصدرت الدكتورة منال عوض قرارًا بتعيين عدد من مديري العموم بالديوان العام للوزارة، وفقًا لإعلان الوزارة رقم 1 لسنة 2026 بشأن شغل بعض الوظائف القيادية الشاغرة بالديوان العام.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الجديدة؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات، ومتابعة تنفيذ الوزارات المختلفة لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ختام "منتدى مصر 2026"، بشأن تحسين معيشة المواطنين.

وأعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن ضبط 30 تمساحًا صغيرًا، بأطوال تتراوح بين 20 سم إلى 25 سم، أثناء تهريبها على متن قطار قادم من أسوان ومتجه إلى الإسكندرية، وتسليمها إلى محمية وادي الأسيوطي بمحافظة أسيوط، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها تمهيدًا لإعادتها إلى بيئتها الطبيعية ببحيرة ناصر في أسوان.

*الخميس 29 أكتوبر 2026:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، اجتماعاً بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة وعدد من قيادات الوزارتين، والفنان النحات عصام درويش، وذلك لاستعراض آخر المستجدات الخاصة بمشروع تصميم وتنفيذ تمثال الطبيب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، وذلك بميدان الكيت كات بحي إمبابة بمحافظة الجيزة، في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين صندوق التنمية الثقافية ومحافظة الجيزة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

كما عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا تنسيقيا مع الوفد التفاوضي المصري المعني بتغير المناخ، والذي يضم وزارات الخارجية والتنمية المحلية والبيئة والكهرباء والاستثمار والزراعة والصناعة والتعليم العالى والبحث العلمى ، وممثلين عن الإدارة المركزية للتغيرات المناخية لمتابعة آخر مستجدات مشاركة مصر في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31، المقرر عقده بمدينة أنطاليا في تركيا خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026.

وفي إطار توجيهات السيدة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، ورفع كفاءة عمليات المعالجة والتدوير، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية والبيئية من المخلفات، شهدت منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات توقيع عقد لتقديم خدمات معالجة وتدوير المخلفات بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وشركة جرين بلانت للحلول البيئية المستدامة، وذلك عقب سلسلة من الاجتماعات الفنية التي عقدها جهاز تنظيم إدارة المخلفات للتنسيق بين الجانبين ومناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية والتشغيلية ذات الصلة.

ونظمت وزارة التنمية المحلية والبيئة، بالتنسيق والتعاون مع منصة «حوار» وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حول «التنمية الاقتصادية المحلية ودورها في دعم المشروعات الصغيرة»، وعقد البرنامج لمدة يوم واحد، بمشاركة عدد من العاملين بالوحدات المحلية بالمحافظات، وعدد من المواطنين المسجلين على المنصة، بهدف تعزيز الوعي بأهمية التنمية الاقتصادية المحلية ودورها في دعم المشروعات الصغيرة، وتبادل الخبرات بين المشاركين.

كما شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في زيارة لمحافظة السويس، لافتتاح عددٍ من المشروعات في قطاعات خدمية وتنموية متنوعة، وتتضمنت فعاليات الزيارة الآتي:

* افتتاح مستودع السويس الاستراتيجي للسلع الغذائية بحي عتاقة.

* افتتاح مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" .

* افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى السويس الجامعي أحد أهم الصروح الطبية الحديثة بمحافظة السويس ومنطقة القناة.

* افتتاح مصنع إنتاج وتجميع الطلمبات الرقمية بمحطات الوقود وعدادات الغاز الذكية (EDS ).

* افتتاح مشروع محطة الطاقة الشمسية بشركة النصر للبترول بالسويس بقدرة 1.2 ميجاوات .

* افتتاح فرع دار الإفتاء المصرية بالمحافظة.

* افتتاح مدرسة النيل المصرية الدولية بحي السويس.

* افتتاح فندق "رويال بالاس" بالمحافظة .

ونيابة عن السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .. شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة احتفالية الإعلان عن المشروعات الفائزة بالدورة الرابعة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية 2026 لمحافظات إقليم القاهرة الكبرى ( القاهرة والجيزة والقليوبية ) والتى أقيمت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بحديقة الأزبكية بالقاهرة ، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة والدكتور المهندس حسام عبدالفتاح محافظ القليوبية والسفير هشام بدر رئيس اللجنة التنظيمية الوطنية والمنسق العام للمبادرة وعدد من السادة نواب المحافظين وسكرتيري العموم وقيادات الوزارة والمحافظات الثلاث.