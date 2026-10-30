هاتوا حد غيره.. عامر العمايرة يطالب الأهلي بتغيير المدرب قبل مواجهة بيراميدز

طالب عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، إدارة النادي الأهلي بإنهاء التعاقد مع المدير الفني حسين عموتة بالتراضي، والتعاقد مع مدرب جديد خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الفوز الصعب الذي حققه الفريق على مودرن سبورت في الدوري المصري الممتاز.

وكتب عامر العمايرة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «فاضل على مباراة بيراميدز بالدوري 25 يوم، افسخ التعاقد بالتراضي مع حسين عموتة وهات حد، بداية من مباراة المقاولون العرب بكأس الرابطة».

وجاءت مطالبة العمايرة عقب فوز الأهلي على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل عمر الساعي هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 17، بينما نجح مصطفى شوبير في التصدي لركلة جزاء سددها علي فوزي لاعب مودرن سبورت في الدقيقة 85، ليحافظ على تقدم فريقه ويمنحه ثلاث نقاط مهمة.

موقف الأهلي في جدول ترتيب الدوري

ورفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها الفوز في 6 مواجهات وتعادل مرتين أمام المقاولون العرب والقناة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة السكة الحديد، يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعدما حجز الأخير مقعده في الدور المقبل بالفوز على النصر في الدور التمهيدي.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق بداية قوية في مشواره ببطولة كأس مصر، ومواصلة المنافسة على الألقاب المحلية، بينما تتجه الأنظار إلى موقف الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة، في ظل الانتقادات التي يتعرض لها الفريق رغم تحقيق الفوز.