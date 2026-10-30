التحقيق مع سيدة بتهمة استغلال اولادها الأربعة في التسول بمدينة نصر

تباشر النيابة المختصة التحقيق مع سيدة، لاتهامها باستغلال أطفالها الأربعة في أعمال التسول واستجداء المارة بنطاق القاهرة، وذلك عقب ضبطها أثناء ممارسة التسول برفقة أبنائها الأربعة.

كواليس الواقعة

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله إحدى السيدات من قيام أخرى باستغلال أطفالها في أعمال التسول واستجداء المارة.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السيدة المشكو في حقها وضبطها، وتبين أنها ربة منزل ومقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، حيث جرى ضبطها أثناء قيامها بأعمال التسول برفقة أطفالها الأربعة.

وبمواجهتها، أقرت باستغلال أبنائها في التسول واستجداء المارة للحصول على الأموال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما تم أخذ التعهد اللازم على المتهمة بحسن رعاية أطفالها، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.