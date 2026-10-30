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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هيئة الدواء تنظم يوماً علمياً لتبادل الخبرات وتعزيز الممارسات الصيدلية الإكلينيكية

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية
عبدالصمد ماهر

عقدت هيئة الدواء المصرية يوماً علمياً لتبادل الخبرات بين الصيادلة العاملين بالمؤسسات الصحية في مجال أمراض الجهاز التنفسي،  والذي نظمته الإدارة العامة للممارسات الصيدلية والدوائية، ضمن أعمال مبادرة Triple E’s Hub – “Experience Exchange at EDA”.


يهدف اليوم العلمي إلى رفع كفاءة الصيادلة وتعزيز تبادل الخبرات بين المتخصصين في مجال أمراض الجهاز التنفسي، حيث قامت الفرق المشاركة بعرض حالات مرضية (Case Studies) وتدخلات الصيدلة الإكلينيكية، كما تمت مناقشة الحالات المعروضة، إلى جانب تنظيم مسابقة تفاعلية بين الصيادلة؛ بهدف تعزيز معارفهم العلمية وتنمية مهاراتهم الإكلينيكية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصيدلية المقدمة للمرضى.

مشاركة صيادلة من عدد من المؤسسات الصحية 


شهدت الفعالية مشاركة صيادلة من عدد من المؤسسات الصحية، شملت الإدارة العامة للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان، ممثلة في مستشفى حميات طوخ التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، ومستشفى صدر الزقازيق التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية؛ وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ممثلة في المركز القومي للحساسية والصدر بإمبابة؛ والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ممثلة في مستشفى المطرية التعليمي؛ والمؤسسة العلاجية، ممثلة في مستشفى مبرة مصر القديمة والمستشفى القبطي بالقاهرة.
ويأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز التواصل مع الصيادلة على مستوى الجمهورية، وإتاحة إصدارات الإدارة العامة للممارسات الصيدلية والدوائية، بما يشمل الأدلة الاسترشادية للممارسات الصيدلية، وسجلات وقوائم الأدوية، ومواعيد الملتقيات الافتراضية عبر المنصات الإلكترونية

Exchange at EDA هيئة الدواء المصرية الصيدلية الإكلينيكية أمراض الجهاز التنفسي الدواء

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