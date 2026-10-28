رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث مع هيئة الغذاء الأمريكية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

عقد رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي، اجتماعاً مع ميشا سامبسون، مديرة مكتب الاتصال التابع لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية المعني بوكالة الدواء الإفريقية (FDA African Medicines Agency Liaison Office)، بحضور رافي بهارواني، نائب مدير مكتب السياسات والاستراتيجيات العالمية بإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (US FDA)، والسيد مايكل ميتزلر، مدير وحدة سلاسل الإمداد بمكتب الأمن الصحي العالمي والدبلوماسية الصحية بوزارة الخارجية الأمريكية.

وذلك ضمن فعاليات أسبوع وكالة الدواء الإفريقية (AMA Week 2026)، المنعقد بالعاصمة الرواندية كيجالي، لبحث سبل تعزيز التعاون التنظيمي وتطوير آفاق الشراكة بين الجانبين.

تناول الاجتماع فرص توسيع التعاون الفني وتبادل الخبرات في عدد من المجالات التنظيمية ذات الأولوية، من بينها الرقابة على المستحضرات الدوائية بعد التسويق، والتيقظ الدوائي، والتفتيش علي ممارسات التصنيع الجيد، إلى جانب تعزيز الاعتماد التنظيمي والمواءمة مع المعايير الدولية، ودعم بناء القدرات المؤسسية والفنية.

كما بحث الجانبان سبل تطوير أنظمة الرقابة على المستحضرات الدوائية بعد التسويق، وتعزيز الاستفادة من القرارات الرقابية الصادرة عن الجهات المرجعية، وتطوير آليات الاعتماد التنظيمي، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات الرقابية، ودعم الممارسات التنظيمية القائمة على المعايير الدولية، ومواكبة المستهدفات التنظيمية لمنظمة الصحة العالمية.

وتؤكد هيئة الدواء المصرية استمرار جهودها لتطوير شراكات دولية مستدامة، وتعزيز التعاون التنظيمي وتبادل المعرفة والخبرات، بما يدعم تطوير منظومة الدواء المصرية، ويسهم في ترسيخ دور الهيئة في دعم التكامل التنظيمي وتطوير الأنظمة الرقابية على مستوى القارة الأفريقية.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية الدولية، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات الفنية وأفضل الممارسات، بما يدعم تطوير الأداء التنظيمي، ويرفع كفاءة منظومة الرقابة على المستحضرات الدوائية، ويسهم في ضمان إتاحة مستحضرات دوائية مأمونة وفعالة وذات جودة للمواطنين.ن م س