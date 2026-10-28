حركة تغييرات جديدة في مطروح.. تكليف 4 رؤساء لمراكز ومدن سيوة وبراني والسلوم والنجيلة

أجرى اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ مطروح، حركة تكليفات جديدة شملت 4 من مراكز ومدن المحافظة، حيث أصدر قرارات بتولي قيادات جديدة مسؤولية إدارة مراكز سيوة وبراني والسلوم والنجيلة، في إطار إعادة تنظيم العمل التنفيذي وتعزيز كفاءة الأداء المحلي.

تفاصيل الحركة

وتضمنت الحركة تكليف رضا السيد بدر عطا الله رئيسًا لمركز ومدينة سيوة، وفايز قاسم عبد الواحد إبراهيم رئيسًا لمركز ومدينة براني، ورامي محمود سعد عبد المقصود رئيسًا لمركز ومدينة السلوم، وحمد الله عبد اللطيف عبد المالك رئيسًا لمركز ومدينة النجيلة.

وتستهدف التكليفات دعم منظومة الإدارة المحلية، وتطوير آليات العمل داخل المراكز والمدن، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل الفعّال مع احتياجاتهم اليومية.

كما أكدت المحافظة ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات والملفات الخدمية، والعمل على تذليل العقبات أمام تنفيذ خطط التنمية، بما يحقق الصالح العام ويرتقي بمستوى الخدمات في مختلف أنحاء المحافظة.