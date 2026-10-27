الاقتصاد الإلكتروني وتحديات سوق العمل فى ندوة تثقيفية لطلاب الذكاء الاصطناعي بمطروح

نظمت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة مطروح، ندوة تثقيفية بعنوان "الاقتصاد الإلكتروني وتحديات سوق العمل"، لطلاب وطالبات الكلية من الفرق المختلفة ومنتسبي الكلية.

إنجازات الرقمنة

حاضر فى الندوة الكاتب الصحفي أحمد سباق نفادي، والتى تناولت ما قامت به الدولة المصرية من إنجازات فى مجال رقمنة وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين،كذلك حجم الإستثمار فى البنية التحتية.

وأكد نفادي، أن إجمالى صادرات سوق الإنتاج المصري من البرمجيات بلغ 7.5، مليار دولار بعدما كان 5 مليار جنيه فقط عام 2015، مع استهداف تحقيق 20 مليار دولار من صادرات البرمجيات فى عام 2030، مشيرا أن حجم استثمارات شركات للإتصالات خلال العشرة سنوات الماضية بلغ 6 مليار دولار.

وأضاف أن السوق المصري يحتل المركز ال 23 عالميا والثاني عربيا فى صناعة التعهيد ، وذلك من خلال كوادر بشرية مدربة تم تأهيلها فى 106 كلية ومعهد حكومى وأهلى وخاص ودولى ويدرس بها حاليا ما يقرب من 112 ألف طالب، وطالبة من المصريين والوافدين الأجانب.

وفى ختام الندوة تم التعريف بالمشروعات القومية والتنموية والإستثمارية فى مجالات الطاقة والزراعة والسياحة والخدمات اللوجستية "مطارات وموانىء ، وسكك حديد كهرباء" التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة ويساهم فيها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وكيف يستفيد منها الطلاب الخريجين بمشروعات صغيرة أو متوسطة ، يتم تمويلها بشروط ميسرة.