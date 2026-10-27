مصرع صبى في حريق بمطروح

لقى يوسف محمود درويش، البالغ من العمر 16 عامًا، مصرعه إثر حريق اندلع داخل فرن بمنطقة رأس الحكمة التابعة لمحافظة مطروح .

بلاغ بالحادث

وتلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا بنشوب حريق داخل فرن بشارع السوق في رأس الحكمة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث تمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها، ومنع امتدادها إلى الأماكن المجاورة.

واستقبل مستشفى رأس الحكمة المركزي جثمان الشاب يوسف محمود درويش، 16 عامًا، ويعمل عاملًا، حيث جرى إيداع الجثمان ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحريق وتحديد أسبابه.