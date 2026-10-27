مطروح تناقش مشروع تحديث المخططات الاستراتيجية لمدن مرسى مطروح والسلوم والضبعة

التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، بوفد الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، ووجه للدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، بعقد اجتماعًا لمناقشة مشروع تحديث المخططات الاستراتيجية لثلاث مدن بمحافظة مطروح، وهي مرسى مطروح والسلوم والضبعة، وذلك بحضور المهندسة أمل عرفة، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندس أسامة زعيتر، رئيس المركز الإقليمي لتخطيط وتنمية إقليم الإسكندرية، التابع للهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، إلى جانب عدد من رؤساء المدن والمديرين التنفيذيين.

مناقشة مشروع تحديث المخططات الاستراتيجية

وتناول الاجتماع مناقشة مشروع تحديث المخططات الاستراتيجية للمدن الثلاث، في إطار دعم جهود التخطيط العمراني ومواكبة متطلبات التنمية والتوسع العمراني، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية من الأجهزة التنفيذية والشعبية وغيرها بما يسهم في وضع رؤية مستقبلية للتنمية العمرانية تراعي طبيعة كل مدينة واحتياجاتها التنموية.

ويأتي المشروع في إطار التنسيق بين محافظة مطروح والهيئة العامة للتخطيط العمراني، للاستفادة من الخبرات الفنية والتخطيطية في تحديث المخططات الاستراتيجية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة وتنظيم النمو العمراني بمدن المحافظة.

