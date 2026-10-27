قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيول تحاصر إيلات.. إسرائيل تغلق جميع الطرق المؤدية إلى المدينة بسبب الأمطار الغزيرة
استعدادا لإطلاق مشروع حصين.. مفتي الجمهورية يستقبل محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب
انتخابات الكنيست.. 3.2 مليون ناخب يدلون بأصواتهم وسط ترقب اليمين لمصير حكومة الاحتلال
وزير الخارجية: الطلاب المتفوقين ثروة قومية وركيزة أساسية في بناء المستقبل
خامنئي يبحث شروط إنهاء الحرب مع واشنطن
البحرية الإيرانية: حريق بناقلة نفط اصطدمت بألغام بحرية في هرمز
بيان رسمي من رابطة الدوري الإسباني للاعتذار عن إساءة مبابي للزعيم الصيني
بسبب التوقيت الشتوي.. الأعلى للإعلام: عودة موعد انتهاء بث البرامج الرياضية إلى الساعة 12 منتصف الليل بدلا من الواحدة صباحًا
أستاذ علوم سياسية: انتخابات الكنيست الـ 26 هي الأهم في تاريخ إسرائيل
وزير الخارجية يلتقي أوائل الجامعات المصرية ويعلن تنظيم نماذج محاكاة للأزمات الدولية
ماريا زاخاروفا: هوس الغرب بتدمير روسيا مرض تاريخي مزمن.. وأكثر من 35 ألف عقوبة لن تكسر سيادتنا
إحباط محاولة طعن زعيم حزب معارض في تل أبيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«تعليم الشيوخ» تناقش استراتيجية تفعيل اللغة العربية في المجتمع المعاصر ودورها في النهوض الحضاري

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائب زين العابدين كامل بشأن استراتيجية تفعيل اللغة العربية في المجتمع المعاصر ودورها في النهوض الحضاري، بالاشتراك مع لجنة الشئون الدينية والأوقاف.


وشهد الاجتماع حضور الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، والدكتور عبد الحميد مدكور، القائم بأعمال الأمين العام لمجمع اللغة العربية، والدكتور أكرم حسن، مساعد وزير التربية والتعليم للمبادرات الرئاسية وتطوير المناهج.
وتهدف الدراسة إلى رصد واقع اللغة العربية في المجالات الحيوية المختلفة، وتحليل أبرز التحديات التي تواجهها، ثم طرح مجموعة من الاستراتيجيات العملية القابلة للتنفيذ.
وتتوزع الدراسة على عدة محاور رئيسية، تبدأ بعرض واقع اللغة العربية في المجتمع المعاصر، ثم تناول التحديات الراهنة، يلي ذلك استعراض استراتيجيات التفعيل، وصولًا إلى بيان أثر اللغة العربية في تعزيز الهوية الوطنية ودعم مسارات التنمية، وانتهاءً بتوصيات عملية قابلة للتطبيق والمتابعة.
وتأتي أهمية هذه الدراسة لتتناول قضية تفعيل اللغة العربية في المجتمع المعاصر بوصفها قضية حضارية وتنموية في المقام الأول، وليست مجرد شأن ثقافي محدود، إذ يرتبط النهوض باللغة العربية ارتباطًا وثيقًا بالنهوض التعليمي والفكري والإعلامي، وببناء إنسان واعٍ قادر على الإسهام الإيجابي في مسيرة التنمية الشاملة.
وعلى المستوى الفكري، تمثل اللغة العربية الإطار الذي تتشكل داخله طرائق التفكير وأساليب الاستدلال وأنماط التعبير عن الرأي. فاللغة ليست مجرد ناقل للأفكار، بل هي الأداة التي تُصاغ بها الأفكار ذاتها. وكلما كان الإنسان متمكنًا من لغته، كان أقدر على ترتيب أفكاره، وضبط مفاهيمه، والتعبير عن مواقفه بوضوح واتزان.
كما تؤدي اللغة العربية دورًا محوريًا في حفظ الذاكرة الثقافية، فهي التي نقلت الشعر، ودوّنت التاريخ، وحفظت السير، وسجّلت التجارب الإنسانية عبر قرون طويلة. ومن دون اللغة تضيع الخبرات وتتقطع الصلة بين الأجيال، ولهذا تُعد العربية وعاءً للذاكرة الجمعية، وجسرًا يربط الماضي بالحاضر.
وتبرز أهمية العربية كذلك في بعدها الجمالي، فهي لغة تقوم على الإيقاع والتناغم بين الأصوات، ما جعلها مناسبة للشعر والإنشاد والخطابة. وقد تطور الخط العربي بوصفه تعبيرًا بصريًا عن جمال اللغة، ليصبح أحد أبرز الفنون الحضارية، ودليلًا على التفاعل العميق بين اللفظ والشكل والمعنى. وفي العصر الحديث، تكتسب اللغة العربية أهمية متجددة مع اتساع الفضاء الرقمي، حيث أصبحت اللغة عنصرًا حاسمًا في صناعة المحتوى وبناء قواعد البيانات وتطوير التطبيقات.
وتشهد اللغة العربية في الوقت الراهن تراجعًا ملحوظًا في مستويات الاستخدام والإتقان داخل عدد من المجالات الحيوية، وعلى رأسها التعليم والإعلام والخطاب العام والفضاء الرقمي. وفي المجال الإعلامي، تراجعت مكانة اللغة العربية الفصيحة لصالح اللهجات العامية واللغات الأجنبية، سواء في البرامج الحوارية أو الإعلانات أو المحتوى الرقمي.
وتتناول الدراسة، ضمن محاورها، الاستراتيجيات التشريعية، باعتبار أن الإطار التشريعي يمثل الركيزة الأساسية لضبط الممارسة اللغوية في المجال العام، إلى جانب الاستراتيجيات التنفيذية والحاجة إلى إجراءات عملية قابلة للتطبيق.

الشيوخ لجنة التعليم مجلس الشيوخ محمد نبيل دعبس زين العابدين كامل اللغة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

خطة النواب توافق على تخصيص 5% من سيارات «تحيا مصر» لذوي الإعاقة

وزير التربية والتعليم

تنبيه عاجل لطلاب 2 بكالوريا بشأن مادة الثقافة المالية

وزير التربية والتعليم

بعد قرار التعاقد مع المعلمين المساعدين..ننشر المؤهلات المطلوبة لكل تخصص للتعاقد بالحصة

الاهلي

المقاولون العرب يعلن انتقال نجمه للأهلي.. تفاصيل

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة.. الإفتاء توضح

الدولار

تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

الاهلي

عرض تركي يهدد استمرار نجم الأهلي.. تفاصيل

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. التعليم تصدر قرارا عاجلا بالتعاقد مع المعلمين المساعدين

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: شيطان الإنس أخطر من شيطان الجن.. وقصص القرآن مواقف ستعيشها في حياتك

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يفتتح البرنامج التدريبي الثالث من إدارة الخانكة بالقليوبية

وزارة الأوقاف

الأوقاف : الاختبارات الشفوية لمسابقة الابتهال والأذان 1 نوفمبر

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟.. أسباب نفسية وراء تأجيل الرد على الرسائل برغم رؤيتها

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟.. أسباب نفسية

ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟ أسباب نفسية
ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟ أسباب نفسية
ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟ أسباب نفسية

بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟.. ماذا يقول ذلك عنك؟

بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟
بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟
بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز

فيديو

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د. صابر حارص يكتب: السيناريو الأخطر

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

المزيد