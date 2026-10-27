الوزراء السعودي يؤكد حرص المملكة على إرساء الأمن والاستقرار إقليميا و دوليا

أكد مجلس الوزراء السعودي ، اليوم الثلاثاء، حرص المملكة العربية السعودية على إرساء الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

و استعرض المجلس اليوم في جلسته الأسبوعية برئاسة ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ،وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، مضامين المحادثات التي جرت بين دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك وكبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

و أوضح المجلس التأكيد على الدور المحوري لدول اتفاقية مكة في استتباب أمن المنطقة واستقرارها، ودعم جهود الوساطة التي تبذلها دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية لخفض التصعيد، ودعم جميع المساعي الرامية إلى تحقيق السلام.