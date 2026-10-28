غياب إمام عاشور ومحمد هاني.. عموتة يعلن قائمة الأهلي لمباراة مودرن سبورت

أعلن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، المقرر إقامتها مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي أمام مودرن سبورت كالتالي:

محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسين مرعي وأشرف داري وأحمد عيد وهادي رياض وطاهر محمد طاهر وسفيان بنجديدة ومنصف بقرار وأكرم توفيق ومروان عطية وحسين الشحات وعمر الساعي وأشرف بن شرقي وعمر معوض ومحمد مجدي أفشة وتوفيق محمد وأحمد سيد زيزو وكريم فؤاد ومحمد رأفت وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله ومحمود صلاح.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مودرن سبورت في الدوري الممتاز، ضمن منافسات الجولة الثامنة والمحدد لها الخامسة مساء غد الخميس على استاد القاهرة.