تلاميذ يؤدون صلاة الظهر بفناء مدرسة في سوهاج خلال اليوم الدراسي.. شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لتلاميذ في إحدى المدارس بمحافظة سوهاج وهم يؤدون صلاة الظهر جماعة داخل فناء المدرسة خلال اليوم الدراسي.

وأظهرت الصور، التلاميذ يرتدون زيا مدرسيا موحدا، ويفترشون قطعة من القماش على الأرض الرملية بفناء المدرسة لأداء الصلاة، في مشهد لاقى تفاعلا واسعا.

وأظهرت لقطات أخرى من نفس الواقعة التلاميذ وهم في وضعيات مختلفة للصلاة بين السجود والتشهد والقيام، وسط فناء المدرسة، بينما خلعوا أحذيتهم جانبا.

ولاقت الصور تفاعلا كبيرا على منصات التواصل، حيث اعتبرها البعض مشهدا إيجابيا يعكس تمسك الأطفال بأداء الصلاة في وقتها رغم وجودهم داخل المدرسة، فيما تساءل آخرون عن مدى توافر مصلى أو مكان مخصص للصلاة داخل المدارس .