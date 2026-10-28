الرئيس السيسي يصل الكرملين لعقد قمة مصرية روسية والمشاركة في قمة روسيا وأفريقيا الثالثة

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مساء اليوم /الأربعاء/، إلى قصر "الكرملين" في العاصمة الروسية موسكو، لعقد قمة مصرية روسية، وترؤس وفد مصر في أعمال قمة روسيا أفريقيا الثالثة.

وتعد هذه المشاركة الثالثة لرئيس الجمهورية في أعمال القمة الروسية – الإفريقية، حيث شارك في القمة الأولى التي عقدت في مدينة سوتشي الروسية في أكتوبر 2019 تحت الرئاسة المشتركة له والرئيس الروسي، وذلك خلال فترة تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، كما شارك الرئيس السيسي في أعمال القمة الثانية التي عقدت بمدينة سان بطرسبرج عام 2023.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر خلال الجلسة العامة للقمة صباح غد /الخميس/، كما يعقد عددا من اللقاءات الثنائية على هامش أعمال القمة، في مقدمتها لقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين.