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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم قنا ومصر الخير يستكملان تجهيز مدرسة نجع سعيد بأحدث التقنيات التعليمية

اجتماع تعليم قنا
اجتماع تعليم قنا
يوسف رجب

استقبل طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وفد مؤسسة مصر الخير برئاسة خالد عمران محمد، مدير مكتب المؤسسة بمحافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم مشروعات تطوير التعليم بالمحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.

وثمن وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، دوره المؤسسة في دعم المشاركة المجتمعية وتعاونها المستمر مع قطاع التعليم بقنا، ومؤكدًا أهمية تكامل الجهود لتطوير المدارس وتوفير بيئة تعليمية حديثة تواكب متطلبات التطور التكنولوجي.

وعقد وكيل وزارة التربية والتعليم، اجتماعًا موسعًا مع وفد المؤسسة، بحضور قيادات المديرية ورئيس مجلس أمناء المحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير مدرسة نجع سعيد للتعليم الأساسي التابعة لإدارة دشنا التعليمية، والوقوف على التجهيزات المتبقية لاستكمال جاهزيتها التعليمية والتكنولوجية.

وتضمنت أعمال التطوير الانتهاء من تطوير المدرسة بالكامل، فيما تتواصل الجهود لاستكمال تجهيز الفصول الدراسية بالوسائل التعليمية والتكنولوجية الحديثة، وتجهيز معمل الحاسب الآلي ومعمل العلوم والمكتبة، إلى جانب توفير السبورات التفاعلية، بما يدعم توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية، ويرفع كفاءة البيئة المدرسية، ويوفر للطلاب فرصًا أفضل للتعلم وتنمية المهارات.

ويُنفذ المشروع بتمويل من مؤسسة القلب الكبير الإماراتية، وتتولى مؤسسة مصر الخير تنفيذه تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار الشراكة المجتمعية الداعمة لتطوير المدارس وتوفير مقومات تعليمية حديثة للطلاب.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أهمية استكمال التجهيزات التعليمية والتكنولوجية بالمدرسة، مشيرًا إلى أن التعاون يتضمن كذلك تدريب المعلمين ورفع كفاءتهم المهنية، وتوفير الوسائل التعليمية الحديثة التي تسهم في تنمية مهارات الطلاب، وتعزيز قدراتهم على التفكير والإبداع، وبناء شخصية واعية قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

وشدد سعدالدين، على استمرار جهود مديرية التربية والتعليم بقنا لتطوير المدارس ورفع كفاءة تجهيزاتها، مؤكدًا أهمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في دعم العملية التعليمية واستكمال متطلبات التطوير، بما يحقق أقصى استفادة للطلاب ويسهم في الارتقاء بجودة التعليم بمحافظة قنا.

قنا تعليم قنا مدرسة نجع سعيد التقنيات التعليمية مؤسسة مصر الخير قطاع التعليم المشاركة المجتمعية أخبار قنا

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