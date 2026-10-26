تدشين الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة بوحدة مدينة قنا الجديدة



‏شهد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، فعاليات تدشين الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية بالوحدة الصحية بالحي الأول بمدينة قنا الجديدة، بحضور الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتورة سمر عاطف، وكيل المديرية، وعدد من قيادات القطاع الصحي بالمحافظة.

‏

‏وعقب فعاليات التدشين تابع نائب المحافظ انتظام العمل داخل الوحدة الصحية واطمأن على توافر اللقاحات والمستلزمات الطبية وجاهزية الفرق المشاركة مؤكدا ضرورة حصر جميع الأطفال المستهدفين والتأكد من الاستعدادات الفنية والإدارية وتوافر الكوادر الطبية اللازمة لتنفيذ الحملة بكفاءة.



‏

‏ كما أجرى نائب محافظ قنا، جولة تفقدية لعدد من المدارس المستهدفة بمدينة قنا الجديدة للوقوف على أعمال التطعيم والتأكد من جاهزية الفرق الطبية وتيسير حصول التلاميذ على التطعيمات المقررة، مشدداً على أهمية التنسيق المستمر بين مديرية الصحة والجهات المعنية.

‏

‏ومن جانبه أوضح الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن الحملة بدأت في 25 من أكتوبر الجاري وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع وتستهدف تطعيم الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10سنوات من المصريين وغير المصريين بالمجان من خلال الفرق الطبية المنتشرة بالوحدات الصحية والمدارس والحضانات بمختلف أنحاء المحافظة.

مشاركة 656 فريقا طبيا



‏ وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى مشاركة 656 فريقا طبيا واستهداف 880 حضانة و954 مدرسة، مؤكدا أن التطعيم يعطى عن طريق الحقن تحت الجلد وأن المديرية تتابع تنفيذ الحملة بصورة مستمرة لضمان الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين وتحقيق أهداف الحملة في تعزيز المناعة والوقاية من مرضي الحصبة والحصبة الألمانية.



من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوى، محافظ قنا، بتكثيف الاستعدادات اللازمة لإنجاح الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية مع التأكيد على جاهزية الفرق الطبية وتوافر اللقاحات والمستلزمات الطبية اللازمة والالتزام بمعايير الحفظ والتداول الآمن لضمان سلامتها وفاعليتها والوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بمختلف مراكز وقرى ونجوع المحافظة.

