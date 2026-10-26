عين رامي ربيعة يصطدم بتراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة

يخوض العين الإماراتي، الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري رامي ربيعة، مواجهة مهمة أمام تراكتور الإيراني، في السابعة مساء اليوم الاثنين، على استاد هزاع بن زايد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويدخل الفريق الإماراتي اللقاء بهدف مواصلة انطلاقته المثالية في البطولة القارية، بعدما حقق انتصارين متتاليين وحصد 6 نقاط، ليتربع على صدارة جدول الترتيب، ويطمح إلى إضافة فوز جديد يعزز موقفه ويقربه من التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

العين يبحث عن استعادة الانتصارات أمام تراكتور

ويتطلع العين إلى استعادة توازنه بعد خسارته في آخر مباراتين، إذ ودع منافسات كأس رئيس الإمارات عقب سقوطه أمام شباب الأهلي بنتيجة 3-2، قبل أن يخسر أمام المنافس نفسه بهدفين دون رد في الدوري الإماراتي.

ويأمل الفريق في استغلال إقامة المباراة على ملعبه ووسط جماهيره لتجاوز آثار الهزيمتين والعودة إلى طريق الانتصارات، خاصة أن المواجهة تمثل فرصة مهمة للحفاظ على بدايته القوية في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويعول العين على خبرات لاعبيه، وفي مقدمتهم المدافع المصري رامي ربيعة، من أجل التعامل مع خطورة المنافس الإيراني والخروج بالنقاط الثلاث، بما يدعم طموحاته في مواصلة المنافسة على صدارة البطولة.

تراكتور الإيراني يسعى لتصحيح مساره القاري

على الجانب الآخر، يخوض تراكتور الإيراني المواجهة بحثًا عن تحقيق انتصاره الأول في البطولة، بعدما جمع نقطة واحدة فقط خلال أول جولتين، ليحتل المركز الثاني عشر في جدول الترتيب.

ويطمح الفريق الإيراني إلى استثمار نتائجه الإيجابية على الصعيد المحلي من أجل الظهور بصورة قوية أمام العين، والعودة بنتيجة تساعده على تحسين موقعه وإنعاش آماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور المقبل.

وتزداد أهمية المباراة للفريقين، إذ يسعى العين إلى تعزيز صدارته ومواصلة حصد العلامة الكاملة، بينما يبحث تراكتور عن تعويض تعثره في الجولتين الماضيتين واستعادة فرصه في المنافسة القارية.