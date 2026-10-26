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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كأنهم بضاعة.. ميكروباص يحمل طلابا فوق الشبكة في مشهد يثير الجدل

فيديو متداول
فيديو متداول
باسنتي ناجي

أثار مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حالة من الجدل، بعدما أظهر عددًا من الطلاب يجلسون فوق سقف سيارة ميكروباص، في مشهد بدا وكأنهم حمولة موضوعة على شبكة السيارة بدلًا من نقلهم داخلها.

فيديو متداول 

ورصد الفيديو الطلاب وهم يجلسون أعلى السيارة أثناء سيرها في الشارع، بينما تتعلق إحدى الفتيات بالجانب الخارجي، في مشهد يثير التساؤلات حول مدى توافر عوامل الأمان والسلامة خلال نقلهم.

وأعاد المشهد المتداول فتح باب التساؤلات حول استهتار البعض بسلامة الطلاب، وخطورة تعريض حياتهم لمثل هذه المواقف، في ظل ضرورة الالتزام بقواعد المرور وتوفير وسائل نقل آمنة تحمي أرواحهم.

فيديو متداول طلاب مدارس نقل الطلاب

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