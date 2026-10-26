رئيس الوزراء يتفقد أجنحة المشاركين بمعرض المؤتر الدولي لتكنولوجيا المياه

عقب مشاركته في فعاليات افتتاح الدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات (IWWI 2026)، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من أجنحة الشركات والجهات المُشاركة بالمعرض، الذي يُقام تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2026، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر.

ورافق رئيس مجلس الوزراء خلال جولته المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من الوزراء، والمحافظين، والمسؤولين، ومُمثلي الجهات المعنية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والمشاركين في الفعالية.

وخلال التفقد، استمع رئيس مجلس الوزراء، إلى شرح من ممثلي الشركات والجهات العارضة حول أحدث المعدات والتكنولوجيات والحلول الفنية المستخدمة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية مياه البحر، والتوسع في استخدام الأنظمة الذكية والتحول الرقمي، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة وترشيد استهلاك الطاقة، إلى جانب جهود التصنيع المحلي وتوطين صناعة المهمات والمعدات الكهروميكانيكية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته بتفقد جناح شركة متخصصة في حلول التحول الرقمي للبنية التحتية للمرافق، حيث اطلع على عدد من التقنيات الحديثة المستخدمة في قياس ومراقبة وإدارة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وكشف التسربات، وإعداد الخرائط الرقمية للمرافق، ومراقبة جودة المياه، إلى جانب أنظمة التحكم والتشغيل الذكية التي تسهم في رفع كفاءة إدارة الشبكات والحد من الفاقد وتحسين استدامة الخدمات.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول أحد الاختراعات الوطنية، المرتبطة بتكنولوجيا حديثة للكشف عن مصادر المياه السطحية والتصرفات داخل المواسير، إلى جانب اختراع آخر لتقليل الانبعاثات الكربونية في محطات المياه، ليحقق البصمة البيئية، وتعزيز كفاءة استدامتها.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء إلى جناح شركة للكيماويات، حيث استمع إلى شرح حول أنشطة الشركة في تصنيع وتوريد الكيماويات المستخدمة في معالجة المياه، والحلول الفنية التي تقدمها للقطاعات الصناعية، خاصة في مجال تصنيع مادة بولي ألومنيوم كلوريد (PAC)، المستخدمة في عمليات معالجة وتنقية المياه، وذلك في إطار دعم جهود توطين صناعة الكيماويات المُستخدمة في قطاع مياه الشرب وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.

وشملت الجولة كذلك جناح وزارة الإنتاج الحربي، حيث اطلع رئيس مجلس الوزراء على أبرز الأنشطة والمنتجات الصناعية المرتبطة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تشمل تصنيع معدات ومحطات معالجة المياه، والطلمبات ومعدات الضخ، والمحابس ومهمات الشبكات، وأغطية الصرف الصحي، وعدادات المياه، إلى جانب الحلول المستخدمة في ترشيد الاستهلاك وإعادة استخدام المياه المعالجة، وتعرف على عددٍ من التكنولوجيات الجديدة وبخاصة في استخلاص المياه من الهواء.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي جناح شركة متخصصة في تطوير واستثمار وتشغيل مشروعات الطاقة وتحلية المياه، حيث اطلع على مجالات عمل الشركة في مشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة، والحلول المرتبطة بتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في عمليات التحلية.

واستعرضت الجولة أهمية تعزيز التعاون مع الشركات المتخصصة في تنفيذ وتشغيل مشروعات التحلية، في ضوء توجه الدولة نحو التوسع في الاعتماد على تحلية مياه البحر لتلبية الاحتياجات المستقبلية من مياه الشرب، مع التركيز على كفاءة التشغيل وخفض تكاليف الإنتاج.

وتفقد رئيس الوزراء جناح شركة متخصصة في انتاج العدادات الذكية وحلول إدارة الطاقة والمياه، حيث تعرف على أحدث تكنولوجيات القياس الذكي وإدارة الاستهلاك، ودورها في تحسين كفاءة منظومة التحصيل، ودقة قياس الاستهلاك، ودعم جهود التحول الرقمي والحد من الفاقد.

كما تضمنت الجولة تفقد جناح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي يستعرض جهود الدولة المصرية في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات القومية الجاري تنفيذها، والتكنولوجيات الحديثة المستخدمة في القطاع، وذلك من خلال مشاركة الجهات التابعة للوزارة والمعنية بتنفيذ وتشغيل وتنظيم مرافق المياه والصرف الصحي.

واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى عرض حول أنشطة الجهات المشاركة بالجناح، والتي تشمل الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الجناح يعكس تكامل الأدوار بين الجهات التابعة للوزارة، بدءًا من التخطيط والتنفيذ، مرورًا بالتشغيل والصيانة وإدارة الأصول، وصولًا إلى تنظيم الخدمات والرقابة على الأداء وحماية حقوق المستهلكين، بما يضمن استدامة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء جناح شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث اطلع على جهود الشركة في تشغيل وإدارة منظومة الصرف الصحي، وخدمات جمع ونقل ومعالجة مياه الصرف الصحي والتخلص الآمن منها، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

واستمع إلى شرح حول منظومة العمل بالشركة، التي تخدم أكثر من 15 مليون مواطن، من خلال شبكات للصرف الصحي يصل طولها إلى نحو 6 آلاف كيلومتر، ونحو 100 محطة رفع، و4 محطات معالجة، إلى جانب دور الشركة في التعامل مع مياه الأمطار ورفع كفاءة التشغيل والصيانة واستدامة الخدمات.

كما شملت الجولة جناح شركة متخصصة في تصنيع أغطية غرف التفتيش ومصارف مياه الأمطار من المواد المركبة المدعمة بالألياف الزجاجية (GRP)، حيث اطلع رئيس الوزراء على نماذج من المنتجات المستخدمة في مشروعات البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي، وما توفره من حلول صناعية لتلبية احتياجات القطاع.

واختتم رئيس مجلس الوزراء جولته بتفقد جناح مجموعة متخصصة في الأنظمة الكهروميكانيكية وتصنيع عدادات المياه الميكانيكية ومسبقة الدفع، وتوريد وتركيب وصيانة المُعدات، حيث تعرف على منتجات الشركة في مجال العدادات ولوحات التحكم الكهربائية والطلمبات المُستخدمة في محطات مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي ختام الجولة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الاستفادة من المعرض باعتباره منصة لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والشركات المصرية والعالمية، ودعم الشراكات الصناعية والاستثمارية، بما يواكب جهود الدولة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية التوسع في توطين صناعة المهمات والمعدات الكهروميكانيكية وتكنولوجيات معالجة وتحلية المياه، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات، مع الاستفادة من أحدث الحلول التكنولوجية لرفع كفاءة التشغيل والصيانة، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وخفض تكاليف التشغيل، بما يدعم أهداف تحقيق الأمن المائي؛ واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية المتخصصة، مشيرة إلى أن المعرض والمؤتمر الدولي IWWI 2026 يمثلان فرصة مهمة لدعم التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار وتبادل الخبرات، بما يدعم خطط الدولة للتوسع في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية المياه وإعادة الاستخدام.