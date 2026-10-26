السيول تقطع طريق مرسى علم – الشلاتين بالبحر الأحمر.. وتحذيرات من عبور مجرى المياه

تسببت السيول الناتجة عن سقوط الأمطار والتقلبات الجوية في قطع طريق مرسى علم – الشلاتين بمنطقة وادي الجمال بمحافظة البحر الأحمر، ما أدى إلى تعذر المرور بالقطاع المتأثر، وسط تحركات ميدانية لمتابعة حالة الطريق وتقييم تأثير السيول على حركة السيارات.

متابعة ميدانية لرصد تداعيات السيول

وكشفت أعمال التمشيط والمتابعة عن حدوث سيل بمنطقة وادي الجمال، تسبب في انقطاع الطريق، بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق جنوب البحر الأحمر.

وتستهدف المتابعة الميدانية الوقوف على حجم تأثير الأمطار والسيول، ورصد حالة الطرق المتضررة، ومتابعة تطورات الموقف تمهيدًا للتعامل مع المستجدات وفقًا للظروف على الأرض.

تحذيرات لقائدي السيارات والمسافرين

وناشدت الجهات المعنية قائدي السيارات والمسافرين على طريق مرسى علم – الشلاتين توخي الحذر، وعدم محاولة عبور مجرى السيل أو الاقتراب من مناطق تجمع المياه، تجنبًا للمخاطر التي قد تنتج عن قوة تدفق المياه.

وشددت التحذيرات على ضرورة انتظار التأكد من زوال الخطر والسماح بالمرور بصورة آمنة، مع الالتزام بتعليمات الجهات المختصة ومتابعة البيانات الرسمية بشأن حالة الطريق.

تأتي هذه التطورات في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق جنوب محافظة البحر الأحمر، وما يصاحبها من احتمالات تشكل السيول في الأودية والمناطق الجبلية.