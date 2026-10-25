149 رحلة دولية إلى مطار الغردقة اليوم الأحد.. آلاف السائحين يصلون إلى البحر الأحمر

تستقبل مدينة الغردقة، اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، آلاف السائحين القادمين من الخارج عبر 149 رحلة طيران دولية تصل إلى مطار الغردقة الدولي، في مؤشر على استمرار حركة التدفق السياحي إلى منتجعات البحر الأحمر.

رحلات من المطارات الأوروبية على مدار اليوم

وتأتي الرحلات الوافدة من مختلف المطارات الأوروبية، وسط استعدادات داخل المطار لاستقبال السائحين وإنهاء إجراءات وصولهم، وتيسير انتقالهم إلى الفنادق والقرى السياحية بمختلف مدن المحافظة.

وتشهد الغردقة إقبالًا من السائحين الأجانب للاستمتاع بالشواطئ والأنشطة البحرية والمقومات الطبيعية التي تتميز بها المنطقة، بالتزامن مع بدء الموسم السياحي الشتوي وزيادة حركة السفر إلى المقاصد السياحية المصرية.

الألمان والإنجليز والروس والإيطاليون في مقدمة الوافدين

وتضم قائمة الجنسيات التي تتوافد على منتجعات البحر الأحمر السائحين الألمان والإنجليز والروس والإيطاليين، إلى جانب جنسيات أخرى، في ظل تنوع الأنشطة السياحية التي تقدمها المنطقة، ومنها الغوص والرياضات البحرية والرحلات البحرية إلى الجزر والمحميات الطبيعية.

ويُعد مطار الغردقة الدولي من أبرز بوابات الوصول السياحي إلى مصر، لما يؤديه من دور في استقبال الرحلات الدولية وربط المدينة بالأسواق السياحية الخارجية، بما يدعم نشاط الفنادق والمنتجعات ويعزز مكانة الغردقة على خريطة السياحة العالمية.