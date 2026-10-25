قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توصيات منتدى مصر 2026 .. تفاصيل زيادة رواتب الفريق الطبي وإضافة سيارات إسعاف للأسطول
مدبولي: مصر تدعم حق دول حوض النيل في التنمية وفقًا لقواعد القانون الدولي
رفع 1200 طن مخلفات الرتش بجوار حرم الدائري في بولاق الدكرور
مفيش إصابات .. الفنان شريف الدسوقي يكشف تفاصيل حالته بعد تعرّضه لحادث سير
من ذهب 2014 إلى حلم التتويج الثاني.. ماذا تقول أرقام الأهلي في الكونفدرالية؟
مدبولي: دولنا العربية تواجه تحديات متماثلة في قطاع المياه
الوزراء: نعمل على تحديد أولويات المنطقة العربية وأفريقيا قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه
مدبولي: مصر تود أن يتحول حوض النيل إلى مجال للشراكة والتنمية لا ساحة للتنافس
2 مليار يورو لمياه مصر.. البنك الأوروبي للاستثمار يكشف عن أبرز مشروعاته لتعزيز الأمن المائي
مدبولي: مصر تود أن يتحول حوض النيل إلى مجال للشراكة والتنمية لا ساحة للتنافس
الحرس الثوري يستهدف قاعدة للمعارضة الكردية العراقية
وزيرة الإسكان: طرح خطوط سير تضم 20 سيارة لخدمة سكان مدينة السادات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

149 رحلة دولية إلى مطار الغردقة اليوم الأحد.. آلاف السائحين يصلون إلى البحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تستقبل مدينة الغردقة، اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، آلاف السائحين القادمين من الخارج عبر 149 رحلة طيران دولية تصل إلى مطار الغردقة الدولي، في مؤشر على استمرار حركة التدفق السياحي إلى منتجعات البحر الأحمر.

رحلات من المطارات الأوروبية على مدار اليوم

وتأتي الرحلات الوافدة من مختلف المطارات الأوروبية، وسط استعدادات داخل المطار لاستقبال السائحين وإنهاء إجراءات وصولهم، وتيسير انتقالهم إلى الفنادق والقرى السياحية بمختلف مدن المحافظة.

وتشهد الغردقة إقبالًا من السائحين الأجانب للاستمتاع بالشواطئ والأنشطة البحرية والمقومات الطبيعية التي تتميز بها المنطقة، بالتزامن مع بدء الموسم السياحي الشتوي وزيادة حركة السفر إلى المقاصد السياحية المصرية.

 

الألمان والإنجليز والروس والإيطاليون في مقدمة الوافدين

وتضم قائمة الجنسيات التي تتوافد على منتجعات البحر الأحمر السائحين الألمان والإنجليز والروس والإيطاليين، إلى جانب جنسيات أخرى، في ظل تنوع الأنشطة السياحية التي تقدمها المنطقة، ومنها الغوص والرياضات البحرية والرحلات البحرية إلى الجزر والمحميات الطبيعية.

ويُعد مطار الغردقة الدولي من أبرز بوابات الوصول السياحي إلى مصر، لما يؤديه من دور في استقبال الرحلات الدولية وربط المدينة بالأسواق السياحية الخارجية، بما يدعم نشاط الفنادق والمنتجعات ويعزز مكانة الغردقة على خريطة السياحة العالمية.

الغردقة الحركة السيايحة البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يقرر خفض أسعار الكهرباء 30% رسميًا.. تعرف على الفئات المستحقة

رفع الحد الأدنى للأجور

رفع أقل مرتب في الحكومة إلى 15 ألف جنيه.. موعد التطبيق رسميا

الزمالك

بسبب التوجّه إلى ملهى ليلي .. عقوبات مالية على ثلاثي الزمالك في رواندا | تفاصيل

فتوح

رد فعل غير مُتوقع من «فتوح» بعد هجوم جماهير الزمالك ضده في مباراة الجيش الرواندي.. ماذا فعل؟

الزمالك

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

أحمد فتوح

الزمالك يُوجّه تحذيرًا أخيرًا لـ «فتوح وأحمد شريف والزناري» بعد واقعة رواندا

حسام حسن وإمام عاشور

رد فعل حسام حسن على استبعاد إمام عاشور من مباراة كيتارا الأوغندي

سعر الذهب

دون تغيير.. أقل سعر ذهب في الصاغة الآن

ترشيحاتنا

معهد الفلك: برامج المحاكاة تعيد رسم السماء قبل 137 عاما للتحقق من مصدر إلهام لوحة "فان جوخ"

معهد الفلك: برامج المحاكاة تعيد رسم السماء قبل 137 عاما للتحقق من مصدر إلهام لوحة "فان جوخ"

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري

وزير الري: دول حوض النيل تمتلك موارد مائية ضخمة.. ومصر تحصل على أقل من 3% من مياه الحوض

سفيرة مصر بسلوفينيا: مصر تولي أولوية قصوى لأبنائها بالخارج ورعايتهم وحماية حقوقهم

سفيرة مصر بسلوفينيا: مصر تولي أولوية قصوى لأبنائها بالخارج ورعايتهم وحماية حقوقهم

بالصور

رفقة محمد فراج.. بسنت شوقي تخطف الأنظار بفستان لافت

بسنت شوقي
بسنت شوقي
بسنت شوقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد