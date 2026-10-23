لجنة حصر الأراضي بالبحر الأحمر تحدد أسعارًا مقترحة للمتر في تقسيمات ومناطق الغردقة

اعتمدت اللجنة الفنية المختصة بحصر الأراضي وتقييمها بمحافظة البحر الأحمر مقترحات لتحديد أسعار التصرف في الأراضي الفضاء بعدد من التقسيمات والمناطق بمدينة الغردقة، وذلك في إطار مراجعة التقييمات السابقة وتحديث أسعار الأراضي وفقًا للضوابط المنظمة.

وتضمنت المستندات محضر اجتماع اللجنة المختصة بتقييم أسعار الأراضي المخصصة للتقسيمات بمدينة الغردقة، استنادًا إلى التوصيات المتعلقة بإعادة تقييم أسعار الأراضي حال مرور أكثر من 6 أشهر على التقييم السابق، مع مراعاة القرارات المنظمة لعمل اللجنة.

وشملت جداول التقييم عددًا من المناطق والتقسيمات، من بينها مناطق البلال، والقيادات، والجبل الشمالي، والزهور، والشهداء مبارك، والميناء، والدهار، والأحياء، إلى جانب مناطق أخرى داخل نطاق مدينة الغردقة.

كما تضمنت الجداول تقسيم الأسعار المقترحة وفقًا لطبيعة الشوارع وموقع الأراضي، مع التمييز بين الشوارع الرئيسية والشوارع الفرعية وباقي التقسيمات، فضلًا عن تحديد قيم مختلفة لبعض الطرق والمحاور والمناطق السكنية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم ملف الأراضي بالمحافظة، وتحديث التقييمات السعرية بما يتناسب مع طبيعة المواقع والتقسيمات المختلفة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التصرف في الأراضي وفقًا للقواعد والقرارات المعمول بها.