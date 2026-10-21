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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة بحي جنوب الغردقة.. مصادرة إشغالات موبيليا مستعملة بمنطقة علام

صورة موضوعية
صورة موضوعية

صادر حي جنوب الغردقة إشغالات موبيليا مستعملة داخل الكتلة السكنية بمنطقة علام، خلال حملة ميدانية نُفذت صباح اليوم الأربعاء، في إطار جهود ضبط الشارع وإزالة المخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

حملة لإزالة الإشغالات بالكتلة السكنية

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء أحمد جبر، وكيل الوزارة رئيس مدينة الغردقة، بتطبيق القواعد والقوانين المنظمة للإشغالات والتعامل مع المخالفات التي تؤثر على انتظام الحركة والمظهر العام.

ونفذ الحملة حي جنوب الغردقة برئاسة أيمن سلطان، رئيس الحي، بمشاركة مساعد رئيس الحي وقسم الإشغالات، حيث جرى مصادرة وتجميع إشغالات موبيليا مستعملة داخل المنطقة السكنية.

حملات دورية لضبط الشارع

وأكد أيمن سلطان استمرار المتابعة الميدانية والرقابية بمختلف مناطق الحي بصورة دورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، بما يسهم في تحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

الغردقة مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر البحر الأحمر محافظ البحر الاحمر

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