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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

آلاف السائحين يصلون إلى البحر الأحمر.. مطار الغردقة يستقبل 88 رحلة دولية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ابراهيم جادالله

تتجه أنظار حركة الطيران السياحي إلى مدينة الغردقة، مع استقبال مطار الغردقة الدولي، اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026، 88 رحلة طيران دولية قادمة من مطارات أوروبية ودولية، على متنها آلاف السائحين من مختلف الجنسيات؛ لقضاء عطلاتهم في فنادق ومنتجعات البحر الأحمر.

رحلات دولية تدعم انتعاش السياحة بالغردقة

ويعكس استمرار وصول الرحلات السياحية، الإقبال على الغردقة باعتبارها واحدة من أبرز الوجهات السياحية المصرية، لما تمتلكه من شواطئ مميزة ومياه فيروزية وشعاب مرجانية، إلى جانب الأنشطة البحرية والترفيهية التي تجذب الزائرين من مختلف دول العالم.

تسهيلات لاستقبال الوفود السياحية

وتتواصل إجراءات استقبال السائحين بالمطار، مع العمل على تيسير حركة الوصول وإنهاء الإجراءات اللازمة للوفود القادمة، بما يسهم في توفير تجربة مريحة للزائرين منذ لحظة وصولهم إلى المدينة.

وتدعم حركة الطيران الدولي الوافدة إلى الغردقة النشاط السياحي بمحافظة البحر الأحمر، في ظل تنوع المنتج السياحي الذي تقدمه المدينة، وقدرتها على جذب الباحثين عن الاستجمام والرحلات البحرية والأنشطة الترفيهية.

محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر مدينة الغردقة الغردقة

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