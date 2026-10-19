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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

النشار يتابع توسعات مطار الغردقة لمواكبة نمو حركة الركاب

وائل النشار رئيس المصرية للمطارات
وائل النشار رئيس المصرية للمطارات
نورهان خفاجي

أجرى الطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، جولة تفقدية بمطار الغردقة الدولي، لمتابعة أعمال التوسعة بصالتي السفر والوصول الداخلي، والوقوف على انتظام التشغيل وجاهزية القطاعات المختلفة، في ظل تنامي الحركة الجوية خلال الموسم الشتوي.

وشملت الجولة متابعة زيادة المساحات ورفع كفاءة المناطق المخصصة للركاب، إلى جانب توسعة المنطقة المعقمة بصالة السفر الداخلي وإعادة تنظيم مسارات الحركة ونقاط الخدمة، بما يعزز القدرة الاستيعابية للمطار ويسهم في تسهيل إجراءات السفر والوصول، خاصة خلال أوقات الذروة.

كما تفقد النشار مباني الركاب ومناطق إنهاء الإجراءات والساحات ومواقف الطائرات والمرافق التشغيلية، لمتابعة سير العمل والتأكد من جاهزية المرافق لمواكبة معدلات التشغيل، مع الالتزام بمعايير الأمن والسلامة وجودة الخدمات.

و من جانبه شدد النشار  على أهمية ربط خطط التطوير بالاحتياجات التشغيلية الفعلية، والاستفادة المثلى من المساحات المتاحة، بما يضمن انسيابية حركة الركاب واستمرار كفاءة التشغيل بالتوازي مع تنفيذ أعمال التوسعة.

وتأتي الجولة ضمن جهود الشركة المصرية للمطارات لتطوير البنية التشغيلية ورفع كفاءة الخدمات، بما يدعم قدرة مطار الغردقة الدولي على استيعاب النمو في حركة السفر والسياحة، ويعزز مكانته بوصفه إحدى البوابات الرئيسية للسياحة الوافدة إلى مصر.

وائل النشار مطار الغردقة وزارة الطيران

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