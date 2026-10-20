حملة مكبرة جنوب الغردقة لإزالة الإشغالات ومراجعة تراخيص المحلات والمطاعم والكافيهات

شن حي جنوب الغردقة حملة رقابية مكبرة استهدفت إزالة الإشغالات ومراجعة تراخيص المحلات التجارية والمطاعم والكافيهات بمناطق الشيراتون وشيري والباشا، للتأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة التجارية والحفاظ على حق المواطنين في استخدام الطريق العام.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء أحمد جبر، وكيل الوزارة، وقادها أيمن سلطان، رئيس حي جنوب الغردقة، بمشاركة شرطة المرافق وقسم تراخيص المحلات وقسم التعديات بالحي ومساعد رئيس الحي.

إزالة الإشغالات وفحص تراخيص المنشآت

واستهدفت الحملة، التي نُفذت مساء الثلاثاء، رفع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين، ومراجعة التراخيص الخاصة بالمحلات والمطاعم والكافيهات، والتحقق من سريانها ومدى الالتزام بالاشتراطات القانونية المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية.

وتأتي التحركات الرقابية في إطار جهود الحي لإعادة الانضباط إلى الشوارع، والحد من التعديات على الطريق العام، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، بما يحقق بيئة منظمة وآمنة للمواطنين والزائرين.

حملات دورية وإجراءات قانونية للمخالفين

وأكد أيمن سلطان، رئيس حي جنوب الغردقة، استمرار الحملات الرقابية بصورة دورية في مختلف مناطق الحي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها، لضمان الالتزام بالقواعد المنظمة لفتح المحلات وممارسة الأنشطة المختلفة.