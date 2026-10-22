إيقاف أعمال بناء مخالفة ومصادرة المعدات بمنطقة الحجاز في الغردقة

في تحرك ميداني لمواجهة مخالفات البناء وفرض الانضباط العمراني، أوقف حي جنوب الغردقة أعمال بناء مخالفة بمنطقة الحجاز، مع مصادرة المعدات المستخدمة في تنفيذ الأعمال، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء أحمد جبر، رئيس مدينة الغردقة.

وجاء التحرك عقب رصد المخالفة من جانب أيمن سلطان، رئيس حي جنوب الغردقة، الذي وجّه باتخاذ الإجراءات اللازمة، وكلف مساعد رئيس الحي بالتعامل الفوري مع الواقعة، وإيقاف الأعمال ومصادرة المعدات، لمنع استمرار المخالفة وتطبيق أحكام القانون.

حملات مستمرة لمواجهة مخالفات البناء

وأكد رئيس الحي استمرار الحملات الميدانية بمختلف المناطق الواقعة في نطاق اختصاصه، للتصدي لأعمال الحفر والبناء دون ترخيص، إلى جانب إزالة أسباب الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين وتؤثر على انتظام الحركة بالشوارع.

وتستهدف هذه الحملات سرعة التعامل مع المخالفات فور رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسئولين عنها، بما يسهم في الحفاظ على الانضباط العمراني والمظهر الحضاري لمدينة الغردقة.

متابعة ميدانية لمنع تكرار المخالفات

وتواصل أجهزة الحي المتابعة الدورية للمناطق المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظة بتكثيف الرقابة الميدانية وعدم السماح باستمرار أي أعمال مخالفة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتراخيص والاشتراطات القانونية المنظمة للبناء.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود الأجهزة التنفيذية لفرض سيادة القانون، والحفاظ على سلامة المواطنين، والحد من انتشار مخالفات البناء داخل الأحياء السكنية.