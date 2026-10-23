تجديد الاعتماد الأوروبي لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بالقاهرة ومحطتي الأقصر والغردقة

اجتازت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بنجاح وتفوق تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA). يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني نحو تطبيق أعلى معايير السلامه والجودة العالميه فى مختلف أنشطة قطاع الطيران والحفاظ على الاعتمادات الدولية وتوسيع نطاق الخدمات الفنية المعتمدة لتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية.

وبهذه المناسبة، أعرب الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران عن تقديره واعتزازه بجهود جميع العاملين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، مؤكداً أن اجتياز هذا التفتيش الدوري بنجاح يُعزز من مكانة المجموعة كرواد في صناعة النقل الجوي بالمنطقة. وأضاف: "إن الحصول على الاعتمادات الدولية وتجديدها بانتظام يمثل شرطاً أساسياً للتواجد بقوة في السوق العالمية. إننا نثق تماماً في قدرات وإمكانيات الكوادر البشرية بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، والتي تمتلك المهارة والجاهزية التي تضعها في مصاف الشركات العالمية الكبرى، بما يسهم في استمرار تقديم أفضل مستويات الخدمة لأسطول الشركة ولعملائنا من مختلف دول العالم".

من جانبه، أكد المهندس محمد سامي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية أن هذا النجاح يأتي تتويجاً لالتزام الأطقم الفنية والهندسية الصارم بأعلى المعايير التشريعية الدولية والتوصيات الفنية الملزمة والذي تمثل في تجديد الاعتماد والحصول على عدد من الاعتمادات الدولية في مجال صيانة الطائرات وأمن المعلومات مؤخراً. وأوضح سامي: "إن مراجعات الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) تركز بشكل أساسي على التحقق من الكفاءة الفنية للكوادر البشرية واستيعابهم التام للتشريعات وتطبيقات الجودة والسلامة." وأضاف: "إن نتائج التفتيش على مقر الشركة بالقاهرة ومحطتي الأقصر والغردقة جاءت متميزة، وتؤكد مدى جاهزية فرق العمل والالتزام التام بتطبيق أحدث الأنظمة الفنية والهندسية، مما يعزز من ثقة عملاؤنا الممتدين عبر مختلف القارات ويساهم في جذب المزيد من العملاء".

جدير بالذكر أن التفتيش قد شمل مراجعة شاملة وكاملة لكافة المقرات والمرافق الفنية للشركة بمقرها الرئيسي بمطار القاهرة الدولي، بالإضافة إلى محطتي الأقصر والغردقة. وشهدت إجراءات التفتيش مراجعة دقيقة لسجلات الطائرات، والإجراءات الفنية، وبيئة العمل ومدى التوافق مع الاشتراطات والتشريعات الدولية والتعليمات المستديمة الصادرة عن الشركات المصنعة للطائرات والمحركات. كما شملت أعمال التفتيش مجمع عمرة المحركات، وهناجر صيانة الطائرات، وعمرة الوحدات الميكانيكية، ومجمع المخازن الفنية، بالإضافة إلى اختبار الكفاءة النظرية والعملية للأطقم الفنية والهندسية.