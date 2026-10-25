استرداد 7200 متر من أراضي الدولة بالغردقة.. وإزالة رووف مخالف بمساحة 90 مترًا

نفذت الأجهزة التنفيذية بحي جنوب الغردقة حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة والمخالفات البنائية، أسفرت عن استرداد 7200 متر مربع بمنطقة الحرفيين، إلى جانب إزالة رووف مخالف بمساحة 90 مترًا بمنطقة المستلزمات، ضمن جهود فرض الانضباط والتصدي للمخالفات.

إزالة تعديين بمنطقة الحرفيين

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بشأن مواجهة التعديات على أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وبناءً على تعليمات اللواء أحمد جبر، رئيس مدينة الغردقة، بتكثيف الرقابة الميدانية وتطبيق القانون.

وقاد أيمن سلطان، رئيس حي جنوب الغردقة، جولة ميدانية صباحية لمتابعة الأوضاع داخل نطاق الحي ورصد المخالفات، مع تكليف مساعد رئيس الحي وإدارات التنظيم والتعديات والأملاك باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل الفوري مع أي تجاوزات.

وأسفرت الحملة عن إزالة تعدٍ على مساحة 6000 متر مربع بمنطقة الحرفيين، واسترداد الأرض لصالح الدولة، كما جرى إزالة تعدٍ آخر على مساحة 1200 متر مربع بالمنطقة نفسها، تمثل في الاستيلاء على أرض مملوكة للدولة وإحاطتها بسور مخالف.

إزالة رووف مخالف بمنطقة المستلزمات

وامتدت أعمال الحملة إلى منطقة المستلزمات، حيث تمت إزالة رووف مخالف بمساحة 90 مترًا، في إطار مواجهة مخالفات البناء والتعامل معها وفقًا للقانون.

وأكد رئيس حي جنوب الغردقة استمرار المتابعة الميدانية والحملات الرقابية لرصد أي تعديات جديدة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وعدم السماح بالتعدي على أراضي الدولة.

وتواصل الوحدة المحلية لمدينة الغردقة جهودها للحفاظ على أملاك الدولة، وفرض الانضباط العمراني، وتحسين المظهر الحضاري للمدينة، بما يدعم تطبيق القانون ويحافظ على حقوق الدولة.