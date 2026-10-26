وزير الري: مصر حريصة على تعزيز العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات لتحقيق الأمن المائي

افتتح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، فعاليات المؤتمر العربي السابع للمياه، الذي تستضيفه مصر يومي ٢٦ و٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، تحت عنوان «المياه في المنطقة العربية: شراكات من أجل السلام والتنمية المستدامة»، بمشاركة الوزراء العرب المعنيين بالمياه وممثلي الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية.

وأكد سويلم أن استضافة المؤتمر، بالتزامن مع تولي مصر رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه، تعكس حرصها على دعم العمل العربي المشترك وتعزيز الشراكات في قطاع المياه. وأوضح أن المياه ركيزة للتنمية والاستقرار والسلام، وأن مواجهة التحديات المائية والمناخية تتطلب تعاونًا مستدامًا يستثمر الإمكانات والخبرات العربية ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.

وأشار إلى أهمية تكامل الخبرات العربية في تحلية المياه وحصاد الأمطار وإدارة الطلب والمعالجة وإعادة الاستخدام، مؤكدًا استعداد مصر لتبادل خبراتها مع أشقائها، خاصة في معالجة المياه وإعادة استخدامها وتطوير نظم الري. ودعا إلى ترجمة هذا التعاون إلى مشروعات مشتركة قابلة للتنفيذ والتمويل، من خلال نقل التكنولوجيا وتوطينها وبناء القدرات وتطوير آليات الاستثمار، بما يرفع كفاءة استخدام المياه ويعزز الاستفادة من الموارد غير التقليدية.

وشدد على أهمية التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة والالتزام بمبادئ القانون الدولي بصورة متكاملة، بما يصون حقوق الدول ومصالحها ويضمن عدم الإضرار، مع تعزيز الدبلوماسية المائية وتبادل البيانات والمعلومات وتطوير نظم الإنذار المبكر.

وأكد أهمية توظيف العلم والتكنولوجيا والابتكار، وتبني رؤية متكاملة للترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، بما يدعم بناء الثقة والقدرة على مواجهة التحديات المشتركة.

وأوضح سويلم أن المؤتمر يتيح فرصة لتنسيق الأولويات والمواقف العربية استعدادًا لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه بأبوظبي في ديسمبر ٢٠٢٦، والمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه بالرياض عام ٢٠٢٧، مؤكدًا أهمية الخروج بتوصيات عملية ومبادرات قابلة للتنفيذ تعكس احتياجات المنطقة، وتعزز حضورها في الأجندة الدولية للمياه، وتحقق نتائج ملموسة تدعم الأمن المائي والسلام والتنمية المستدامة.