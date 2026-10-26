إخفاق طوفان الأقصي يلاحقه.. نتنياهو يواجه غضب الإسرائيليين في أول انتخابات منذ هجوم 7 أكتوبر

يواجه رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطًا متزايدة للمحاسبة على الإخفاق الأمني الذي سمح بهجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، مع توجه الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع الثلاثاء.

نتنياهو يواجه غضب الإسرائيليين



وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع حاد لحزب الليكود بزعامة نتنياهو، وسط غضب الناجين من الهجوم وعائلات الضحايا الذين يطالبون بتحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين.



ورفض نتنياهو تحمل المسؤولية عن الإخفاق الأمني، وقاوم الدعوات إلى إجراء تحقيق مستقل، مؤكدًا أن الحروب الإسرائيلية ضد حماس وحلفائها ستقود إلى شرق أوسط أكثر سلامًا.



وفي المقابل، لا يبدو أن تحالف الأحزاب المعارضة يمتلك طريقًا واضحًا للوصول إلى السلطة، ما يثير احتمال استمرار الجمود السياسي وبقاء نتنياهو على رأس حكومة تصريف أعمال، حتى في حال خسارة أغلبيته البرلمانية.



ولا يزال سكان كيبوتس بئيري، الذي فقد نحو عُشر سكانه في الهجوم، يشعرون بالغضب، فيما تواصل عائلات الرهائن المطالبة بمحاسبة المسؤولين، معتبرة أن الانتخابات تمثل فرصة لإحداث تغيير سياسي.