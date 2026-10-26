الخارجية الإيرانية: استضافة مسؤولين من تركيا وباكستان والسعودية خطوة لبناء أمن إقليمي

أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي إلى استضافة طهران لكبار المسؤولين من تركيا وباكستان والسعودية، قائلا أن اجتماع طهران الرباعي يمكن أن يكون مقدمة لأعمال أوسع في سبيل بناء الأمن الداخلي المنشأ بالمنطقة.

كبار المسؤولين من تركيا وباكستان والسعودية



وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين، أشار بقائي إلى استضافة طهران لكبار المسؤولين من تركيا وباكستان والسعودية فقال: إن وزير الدفاع السعودي وقائد الجيش الباكستاني ورئيس جهاز الاستخبارات التركي سيسافرون إلى إيران.

وطُرحت مبادرة هذا الاجتماع خلال زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، ودرستها إيران بعين الإيجاب وأُنجزت مقدمات العمل. وإن الأصل في أن تسعى دول المنطقة إلى إنشاء آليات الأمن الإقليمي والتأمل فيها على أساس مصالحها ومنافعها هو أمر مبارك.



وتابع بقائي، إن هذا الاجتماع يمكن أن يكون مقدمة لأعمال أوسع في سبيل تشكيل الأمن الداخلي المنشأ، وهذا ما نصرّ عليه منذ عدة عقود ونؤكد أن أمن المنطقة لن يتحقق إلا بإرادة دول المنطقة.



وتابع بقائي، إن تحولات العامين الماضيين، ولا سيما الأشهر الثمانية الأخيرة، أظهرت أن بناء الثقة والتعاون بين دول المنطقة أمر ممكن.



وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أنه من المقرر أن يجري خلال اللقاءات التي سيعقدها هؤلاء المسؤولون الثلاثة مع رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للأمن القومي، حوار حول طائفة من الموضوعات. وهذا هو الاجتماع الأول، لذا من الطبيعي أن يُتخذ قرار بشأن جدول أعمال الجلسة وموضوعاتها.



وتابع بقائي، إن أهم الموضوعات التي تهدد أمن منطقتنا، بما في ذلك تطورات فلسطين المحتلة ولبنان، من الموضوعات التي ستُبحث في هذا الاجتماع.



وقال: بشكل عام، لا يمكن عقد مثل هذا الاجتماع دون مراعاة التداعيات الناجمة عن العدوان العسكري الأمريكي والإسرائيلي على إيران وتبعاته على أمن المنطقة بأكملها. وسيكون هذا الموضوع من أهم موضوعات الاجتماع.