وزير الصحة: التطعيم ضد الحصبة يستهدف 21 مليون طفل مصري وأجنبي

أطلق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور المهندس حسام عبدالفتاح، محافظ القليوبية، يرافقهما الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، والدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الحملة القومية المجانية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، صباح اليوم الإثنين، من داخل مدرسة علي بن طالب الرسمية لغات بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، والتي تستمر على مدار ثلاثة أسابيع.

تأتي الحملة في إطار جهود الدولة المستمرة لحماية صحة الأطفال والوقاية من الأمراض المعدية، وتعزيز المناعة المجتمعية، ومنع إعادة توطن مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، وسد أي فجوات مناعية، وذلك بعد حصول مصر على إشهاد منظمة الصحة العالمية بخلوها من الحصبة والحصبة الألمانية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تستهدف 21 مليون طفل من عمر 9 أشهر حتى 10 سنوات، من المصريين وغير المصريين، مشيرًا إلى مشاركة أكثر من 75 ألفًا من فرق الأطباء والتمريض والمراقبين الصحيين والفرق المعاونة في تنفيذ الحملة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الحملة تضم 14 ألفًا و200 فرقة تطعيم، مع تجهيز 5 آلاف وحدة ومكتب صحة، و25 ألف مدرسة، و48 ألف حضانة، لضمان وصول التطعيمات إلى الأطفال المستهدفين.

وأشار المتحدث الرسمي إلى انتشار فرق طبية في أماكن العبادة والنوادي والأسواق والمناطق النائية، بما يضمن توسيع نطاق التغطية والوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين.

وخلال فعاليات إطلاق الحملة، حرص الدكتور خالد عبدالغفار على تشجيع الأطفال والاطمئنان عليهم أثناء تلقي الجرعات، مؤكدًا أهمية مواصلة الحملات الصحية للحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة في مجال الوقاية من الأمراض المعدية وحماية صحة المواطنين.

جولة ميدانية بمركز طبي الإسكان القومي بالعبور.



وعلى هامش فعاليات إطلاق الحملة، تفقد وزير الصحة والسكان ومحافظ القليوبية مركز طبي الإسكان القومي بالحي الثامن بمدينة العبور، للاطمئنان على انتظام سير العمل بغرف التطعيم وأماكن الانتظار، والتأكد من تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بكفاءة.

وأكد الجانبان ضرورة تكثيف الأنشطة التوعوية وتوزيع الكتيبات الإرشادية لرفع الوعي بأهمية التطعيم ومأمونيته، وتشجيع الأسر على الاستفادة من خدمات الحملة لحماية أطفالهم من الأمراض المستهدفة.