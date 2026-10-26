القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام.. صور

اختتم جهاز الاتصال بالمنظمات الدولية التابع لهيئة الاستخبارات العسكرية فعاليات الدورة التدريبية الدولية «كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام»، بالتعاون مع وحدة التدريب المتكامل (ITS) بإدارة عمليات السلام التابعة لسكرتارية الأمم المتحدة.

شهدت الدورة مشاركة واسعة من ممثلي وزارات الدفاع والداخلية والخارجية بالدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب عدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الاتصال بالمنظمات الدولية، ونخبة من المدربين والخبراء الدوليين المتخصصين بإدارتي عمليات السلام والدعم العملياتي بسكرتارية الأمم المتحدة.

وتضمن البرنامج التدريبي موضوعات استراتيجية وعملياتية استهدفت تعزيز قدرات الكوادر الوطنية في تخطيط وإدارة المساهمات في بعثات الأمم المتحدة، وتطوير التنسيق المؤسسي بين الجهات الوطنية والأمم المتحدة، ودعم كفاءة اتخاذ القرار في إعداد المشاركات الوطنية وفقًا لمتطلبات البعثات الأممية وتطورات بيئات العمل الدولية.

كما تناول آليات تحديد الاحتياجات والتفاوض والتخطيط والإعداد، وتجهيز القوات العسكرية والشرطية ونشرها، ومواءمة متطلبات البعثات مع القدرات الوطنية المتاحة، فضلًا عن تأهيل وتدريب القوات والمراقبين العسكريين والشرطيين وضباط هيئة القيادة.

كما اشتملت الدورة على محاضرات تخصصية وجلسات حوارية وتطبيقات عملية أسهمت في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية، وتنمية قدرات المشاركين على مواجهة التحديات وإدارة المخاطر ورفع الجاهزية، وتعزيز مهارات التخطيط والتحليل واتخاذ القرار والعمل في البيئات متعددة الجنسيات والثقافات، بما يدعم كفاءة إدارة الالتزامات الدولية ويعظم الأثر الاستراتيجي للمشاركة الوطنية في دعم السلم والأمن الدوليين.

واختُتمت الفعاليات بنقل تحيات وتقدير القيادة العامة للقوات المسلحة للمشاركين، الذين أعربوا عن تقديرهم للمستوى المتميز للتنظيم والإعداد والمحتوى العلمي والتطبيقي للدورة، مشيدين بدور مصر والقوات المسلحة في دعم جهود الأمم المتحدة وبناء القدرات الدولية في مجال حفظ السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

تأتي الدورة في إطار جهود القوات المسلحة المصرية لتعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات ومراكز التدريب المتخصصة حول العالم، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للتميز في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات.

كما يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في دعم السلم والأمن الدوليين.