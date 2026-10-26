مذكرة تفاهم بين مصر وأوزبكستان للتعاون في بحوث المياه

بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع شافكات خامراييف وزير الموارد المائية بجمهورية أوزبكستان، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتحديد مجالات العمل ذات الأولوية.

جاء ذلك خلال لقاء، على هامش فعاليات اليوم الثاني من أسبوع القاهرة التاسع للمياه، اليوم / الاثنين /، حيث شهد وزير الري توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين المركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري، ومركز البحوث المائية الأوزبكي، للتعاون في مجال البحث العلمي والدراسات البحثية المشتركة بين الجانبين.

وقد وقع المذكرة وزير الموارد المائية الأوزبكي، والدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه.

كما تم خلال اللقاء استعراض موقف مذكرة التفاهم الموقعة سابقا بين البلدين، والتي تشتمل على التعاون في مجالات تحديث نظم الري والصرف، وتحسين إنتاجية المياه وكفاءة استخدامها، وتبادل الخبرات وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة.

وأكد الجانبان مواصلة تفعيل بنود المذكرة، وعقد اجتماع لمجموعات العمل المشتركة لتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية والأنشطة المقترحة وآليات التنفيذ والمتابعة، مع التأكيد على أهمية تبادل نتائج التطبيقات التجريبية، وتنظيم الزيارات الفنية والميدانية، واستكشاف فرص تنفيذ مشروعات تجريبية مشتركة.

وأشار الدكتور سويلم إلى أهمية تعزيز التعاون الفني مع الجانب الأوزبكي في إطار الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، والاستفادة من الخبرات المصرية في الإدارة الحديثة والذكية للموارد المائية، بما يشمل إعادة استخدام المياه، والتحول الرقمي، ونظم الرصد والقياس، وأنظمة المراقبة والتحكم عن بُعد (SCADA)، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ونظم دعم اتخاذ القرار والإنذار المبكر، إلى جانب الإدارة المستدامة للمياه الجوفية والري الذكي وحصاد مياه الأمطار وتطوير محطات الرفع باستخدام تقنيات موفرة للطاقة.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان تطلعهما إلى تعزيز التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة، من خلال تفعيل مجموعات العمل المشتركة، وتبادل الخبرات والمعارف والتطبيقات الناجحة، وتحديد خطوات تنفيذية واضحة تدعم الإدارة المستدامة للموارد المائية وتحقق المصالح المشتركة للبلدين.

جدير بالذكر أن "أسبوع القاهرة التاسع للمياه" يشهد مشاركة واسعة من المنظمات الدولية والإقليمية في تنظيم الجلسات الفنية والعلمية ورعاية المسابقات بإجمالي 137 جلسة، من بينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، والمعهد الدولي لإدارة المياه، والشبكة الإسلامية لتطوير وإدارة الموارد المائية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والمجلس العالمي للمياه، وفي إطار توسّع الشراكات.



