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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء: حجم الاستثمارات في قطاع المياه بلغ نحو 635 مليار جنيه خلال 12 عاما

مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
محمود مطاوع

رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالحضور في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه، مؤكدًا أن المؤتمر يمثل منصة مهمة تجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون وتطوير الحلول التكنولوجية لمواجهة التحديات المرتبطة بقطاع المياه.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن قطاع المياه يكتسب أهمية استراتيجية متزايدة، في ظل دوره المحوري في دعم مسارات التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن رفع كفاءة التشغيل وتطوير البنية الأساسية للقطاع يمثلان ركيزة أساسية لدعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستدامة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع المياه باعتباره أحد المكونات الرئيسية للبنية الأساسية، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات في هذا القطاع بلغ نحو 635 مليار جنيه خلال 12 عامًا، بهدف التوسع في إنشاء المحطات ومد شبكات المياه والصرف الصحي وتطويرها.

وأكد أن هذه الاستثمارات تعكس حجم الجهود التي تبذلها الحكومة للارتقاء بالأداء الفني والتكنولوجي لمنظومة المياه والصرف الصحي، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع متطلبات التنمية والتوسع العمراني.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة تواصل العمل على تعزيز الأمن المائي باعتباره أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للدولة، من خلال تطوير البنية الأساسية، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، والتوسع في الحلول التكنولوجية الحديثة، بما يضمن استدامة الخدمات المائية وقدرة القطاع على تلبية الاحتياجات المتزايدة.

مدبولي التنمية الشاملة المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه رئيس الوزراء

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