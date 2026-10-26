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مجلس الشيوخ يناقش تمويل المشروعات التنموية والرقابة وضبط الأسعار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مجلس الشيوخ يناقش تمويل المشروعات التنموية والرقابة وضبط الأسعار

المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ
المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

افتتح المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لهذا اليوم، ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال جلسته العامة ملفات الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وآليات تمويل المشروعات التنموية.  

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة يوم الإثنين، مناقشة عدة طلبات تقدم بها أعضاء المجلس لاستيضاح سياسة الحكومة؛ أبرزها طلب مقدم من النائب تامر عبد الحميد بشأن "رقابة الأسواق وحماية المواطن من غلاء الأسعار"، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب زين العابدين كامل لاستيضاح سياسات الحكومة بشأن "ضبط الأسواق وحماية المستهلك"، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب إسماعيل نصر الدين لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة القادمة".

كما يشمل أجندة. وجدول أعمال جلسة اليوم الإثنين نظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائب أحمد عبد اللاه محمود لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة، فضلًا عن نظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عمرو أبو العيون لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية.  

ويواصل مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة غدا الثلاثاء نظر وبحث الموضوعات والبنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة العامة يوم الإثنين  ومنح المساحة الكافية للمناقشات البرلمانية.

المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الأسواق ضبط الأسعار

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