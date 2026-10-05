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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس الشيوخ: ذكرى نصر أكتوبر نقطة تحول استراتيجية في التاريخ العسكري الحديث

المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ
المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

بعث المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة جاء نصها:

وقال: “يطيب لي بداية، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ، أن أرفع إلى فخامتكم -بكل العزة والفخر- أخلص التهاني وأصدق الأمنيات؛ بمناسبة حلول الذكرى الثالثة والخمسين لانتصار السادس من أكتوبر 1973، ذلك اليوم الخالد الذي شكل نقطة تحول استراتيجية في التاريخ العسكري الحديث، وأثبتت فيه القوات المسلحة المصرية قدرتها على حماية كل شبر من أرض الوطن، لتظل هذه الملحمة العسكرية نموذجاً يحتذى في التضامن العربي، وعنواناً لبسالة المقاتل المصري”.

​وأضاف: وفي هذه الذكرى الوطنية الغالية، فإننا في مجلس الشيوخ نعظم –بكل وفاء وتقدير– تضحيات أبطال القوات المسلحة البواسل، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمد شهداءنا الأبرار بواسع رحمته، ومستلهمين من رُوح أكتوبر المجيد إرادة وعزيمة تدفعنا لمواجهة كافة التحديات، ومنهج عمل يلزمنا بمواصلة الجهود والتضحيات، وإننا على العهد لنستكمل بناء الدولة الحديثة القوية التي تليق بمكانة مصر وتحقق طموحات شعبها العزيز؛ تحت قيادتكم الحكيمة.

​وتابع: وإذ أجدد التهنئة لفخامتكم، أدعو الله، جل وعلا، أن يحفظ جيش مصر العظيم، وأن يعيد هذه الذكرى على فخامتكم بوافر الصحة والعافية، وعلى الشعب المصري وشعوب العالم أجمعين بالأمن والاستقرار والسلام.

المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة المصرية

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