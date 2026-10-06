رئيس الشيوخ يعلن أسماء رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب في دور الانعقاد الثاني

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أعلن رئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام الدين فريد، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، أسماء رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة بالمجلس خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني وذلك خلال انطلاق أعمال المجلس واستكمال تنظيم العمل البرلماني والإجراءات التنظيمية لتشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب والقوى السياسية تحت قبة المجلس.

وشملت القائمة إعلان رئيس مجلس الشيوخ اختيار النائب حسام الخولي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والنائب مصطفى شوكت ممثلا عن حزب حماة الوطن، والنائب محمد عمران رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية.

وتضمنت القائمة اختيار النائب طارق عبد العزيز رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد، والنائب إسماعيل الشرقاوي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب العدل، والنائب السيد عبد العال رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع.

وأعلن رئيس مجلس الشيوخ اختيار النائب الدكتور السعيد أحمد عبد المقصود غنيم رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، والنائب محمد علاء الدين عبد النبي رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، والنائب محمد طه عليوة رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.