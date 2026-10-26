شقق الإسكان الاجتماعي بالإيجار 2026 .. الشروط وآخر موعد للحجز

يستمر التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026 بنظام الإيجار ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 9» حتى يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، وفقًا للمعلومات الواردة في الإعلان، ويطرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، ضمن طرح إجمالي يبلغ 25 ألف وحدة موزعة بين الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك، مع دعم إيجاري يصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، وفقًا لدخل المستفيد ومساحة الوحدة وشروط الاستحقاق.

ويبحث الراغبون في الحصول على وحدة سكنية مدعومة عن شروط التقديم، وحدود الدخل والعمر، وقيمة الإيجار والدعم، ومصروفات التسجيل وتأمين الحجز، إلى جانب المستندات المطلوبة وأماكن الوحدات المطروحة، خاصة مع اقتراب الموعد النهائي المحدد لتلقي الطلبات، وهو ما يجعل مراجعة كراسة الشروط واستكمال البيانات بدقة من الخطوات المهمة قبل إرسال طلب الحجز إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية.

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ما آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026 بنظام الإيجار؟

حدد الإعلان يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 موعدًا نهائيًا لتلقي طلبات حجز وحدات «سكن لكل المصريين 9» بنظام الإيجار، على أن يتم التقديم إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، بعد استكمال البيانات المطلوبة وتجهيز المستندات وسداد الرسوم والتأمين المقررين.

ومع اقتراب انتهاء فترة التقديم، ينبغي للراغبين في الحجز التأكد من استيفاء شروط الاستحقاق ومراجعة كراسة الشروط قبل إرسال الطلب، لتجنب احتمالات رفضه بسبب نقص المستندات أو وجود اختلاف بين البيانات المسجلة والمعلومات الواردة في الأوراق الرسمية.

كما يتعين التأكد من إتمام إجراءات التسجيل الإلكتروني وسداد المبالغ المطلوبة وفقًا للتعليمات المعلنة، مع الاحتفاظ بإيصالات السداد ومراجعة الطلب قبل إرساله نهائيًا.

كم عدد شقق الإسكان الاجتماعي المطروحة بنظام الإيجار؟

يطرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، ضمن إعلان يتضمن إجمالي 25 ألف وحدة موزعة بين نظام الإيجار ونظام الإيجار المنتهي بالتملك.

ويستهدف الطرح توفير وحدات سكنية ملائمة للفئات المستحقة وفقًا للضوابط المحددة، مع تقديم دعم إيجاري يصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، على أن تتحدد قيمة الدعم وفقًا لدخل المستفيد ومساحة الوحدة وشروط الاستحقاق المعتمدة.

ويحتاج المتقدمون إلى مراجعة تفاصيل النظام المتاح في كراسة الشروط، لمعرفة الالتزامات المالية والإدارية المرتبطة بالتعاقد، والتأكد من انطباق الضوابط الخاصة بنظام الإيجار على حالتهم.

ما شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 9 بالإيجار؟

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مجموعة من الشروط المنظمة للحصول على الوحدات المطروحة، وتشمل الشروط الواردة في الإعلان ما يأتي.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، وألا يزيد على 35 عامًا حتى نهاية فترة الإعلان.

ألا يتجاوز صافي إجمالي دخل الأسرة 16 ألف جنيه شهريًا.

تقديم المستندات الرسمية التي تثبت الدخل والحالة الاجتماعية ومحل الإقامة.

الالتزام بالضوابط الواردة في كراسة الشروط الخاصة بنظام الإيجار.

استكمال إجراءات التسجيل الإلكتروني وسداد المبالغ المطلوبة وفقًا للتعليمات المعلنة.

ويتعين على المتقدم مراجعة بياناته والتأكد من استيفاء شروط العمر والدخل قبل بدء إجراءات الحجز، إلى جانب التأكد من تطابق المستندات الرسمية مع البيانات التي يجري إدخالها إلكترونيًا.

وتظل كراسة الشروط المرجع الأساسي لمعرفة التفاصيل المنظمة لكل حالة، بما في ذلك متطلبات إثبات الدخل والحالة الاجتماعية ومحل الإقامة، والإجراءات الواجب اتباعها لاستكمال الطلب.

كم تبلغ قيمة الدعم الإيجاري وإيجار الوحدة السكنية؟

يتضمن طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2026 بنظام الإيجار دعمًا إيجاريًا يصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، ويُحدد المبلغ المستحق وفقًا لمستوى دخل المستفيد ومساحة الوحدة والضوابط المعتمدة في الإعلان.

وتُحدد القيمة الشهرية للإيجار وفقًا للشروط المنظمة للطرح، مع مراعاة دخل الأسرة والالتزامات المقررة، وبحسب التفاصيل الواردة في الإعلان، لا تتجاوز القيمة المخصصة لسداد الإيجار 25% من إجمالي دخل المتقدم، بحد أدنى يبلغ 1500 جنيه شهريًا داخل المحافظات.

ولمعرفة القيمة الإيجارية المحددة للوحدة وآلية احتساب الدعم والالتزامات المالية المترتبة على التعاقد، ينبغي مراجعة كراسة الشروط الخاصة بالطرح، إذ ترتبط التفاصيل المالية بضوابط الاستحقاق المحددة لكل حالة.

ما مصروفات التقديم وتأمين حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026؟

تبلغ مصروفات التسجيل 365 جنيهًا، وهي غير قابلة للاسترداد، فيما يصل تأمين حجز الوحدة إلى 10 آلاف جنيه، وفقًا للتفاصيل الواردة في الإعلان.

ويُسدد مبلغ التأمين من خلال مكاتب البريد المميكنة، ويخضع رده للشروط والأحكام الواردة في كراسة الشروط، بما يشمل الحالات المرتبطة برفض الطلب أو انتهاء مدة الإيجار.

ويُنصح المتقدمون بالاحتفاظ بإيصالات سداد الرسوم والتأمين، والتأكد من استكمال المتطلبات المالية والإدارية قبل انتهاء فترة الحجز، مع مراجعة الضوابط المنظمة لاسترداد التأمين وفقًا للحالة المنطبقة على الطلب.

ما الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي؟

يتطلب التقديم على الوحدات السكنية تجهيز المستندات الأساسية ورفعها إلكترونيًا، وتشمل الأوراق الواردة في الإعلان ما يأتي.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم والزوج أو الزوجة، إن وجد.

استمارة الحجز والإقرار بعد استكمال البيانات والتوقيع.

إيصال سداد تأمين الحجز.

إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي، مثل الكهرباء أو المياه أو الغاز.

قسيمة الزواج المميكنة للمتزوجين.

مستند رسمي يوضح صافي الدخل الشهري أو السنوي.

مستندات إثبات مصادر الدخل الإضافية، إن وجدت.

وتختلف مستندات إثبات الدخل بحسب طبيعة العمل، إذ يقدم العاملون بالقطاعين الحكومي والخاص شهادة دخل معتمدة من جهة العمل، بينما يقدم أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية المستندات التي تثبت طبيعة النشاط وصافي الدخل، وفقًا لما تحدده كراسة الشروط.

ومن المهم التأكد من وضوح المستندات المرفوعة وصلاحيتها، ومراجعة البيانات الواردة فيها قبل إرسال الطلب، حتى لا يؤدي نقص الأوراق أو عدم مطابقتها للبيانات المسجلة إلى تعطيل إجراءات التقديم.

أين توجد شقق سكن لكل المصريين 9 وما مساحات الوحدات؟

يتضمن الطرح وحدات موزعة بين المحافظات والمدن الجديدة، إلى جانب وحدات منفذة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وفقًا للأرقام الواردة في النص، وذلك على النحو الآتي.

8464 وحدة سكنية بالمحافظات.

3256 وحدة سكنية بالمدن الجديدة.

3280 وحدة منفذة ضمن مبادرة «حياة كريمة».

8384 وحدة بمساحة 90 مترًا مربعًا.

80 وحدة بمساحة 75 مترًا مربعًا بالمحافظات.

وللتعرف على المواقع التفصيلية للوحدات المتاحة ومساحة كل وحدة وشروط التعاقد عليها، ينبغي الرجوع إلى كراسة الشروط الخاصة بالطرح، إذ توضح تفاصيل الوحدات المطروحة والضوابط المرتبطة بالحجز.

كيف يمكن التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026 إلكترونيًا؟

يتم التقديم على وحدات الإيجار ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 9» إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، وفقًا للمعلومات الواردة في الإعلان، وذلك من خلال استكمال إجراءات التسجيل وإدخال البيانات المطلوبة ورفع المستندات وسداد المبالغ المقررة وفقًا للتعليمات المعلنة.

وبعد استكمال البيانات، ينبغي مراجعة الطلب والتأكد من صحة المعلومات المسجلة وتطابقها مع المستندات الرسمية، إلى جانب التأكد من سداد الرسوم والتأمين واستيفاء المتطلبات الإدارية قبل إرسال الطلب.

ولم يتضمن النص المقدم عنوانًا إلكترونيًا مباشرًا للرابط، لذلك ينبغي إدراج الرابط الرسمي الصحيح لمنصة مصر الرقمية قبل نشر التقرير، بدلًا من الاكتفاء بعبارة «التقديم الإلكتروني عبر منصة مصر الرقمية».

ما الإجراءات التي يجب اتخاذها قبل انتهاء الحجز يوم 28 أكتوبر 2026؟

مع اقتراب الموعد النهائي المحدد في 28 أكتوبر 2026، ينبغي للراغبين في التقديم مراجعة شروط العمر والدخل، والتأكد من وضوح المستندات المرفوعة وصحة بيانات إثبات الدخل والحالة الاجتماعية ومحل الإقامة.

كما يجب مراجعة كراسة الشروط للتعرف على الالتزامات المالية وضوابط الاستحقاق، والتأكد من استكمال إجراءات التسجيل الإلكتروني وسداد المبالغ المقررة، مع الاحتفاظ بإيصالات الدفع ومراجعة الطلب قبل إرساله.

ويُنصح كذلك بمتابعة البيانات الصادرة عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر قنواته الرسمية، تحسبًا لأي تحديثات تتعلق بإجراءات الحجز أو متطلباته، مع الاعتماد على الإعلان الرسمي وكراسة الشروط عند التحقق من التفاصيل النهائية الخاصة بالوحدات والإيجار والدعم.