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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منتدى مصر 2026.. تنفيذ 1.96 مليون وحدة سكنية و241 مليار جنيه استثمارات الإسكان الاجتماعي

الاسكان الاجتماعي -صورة ارشيفيه
الاسكان الاجتماعي -صورة ارشيفيه
آية الجارحي

أكدت راندة المنشاوي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تبنت سياسة متنوعة لتوفير الوحدات السكنية بما يتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع وقدراتهم الاقتصادية.

تنفيذ 1.96 مليون وحدة سكنية

وأشارت خلال جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026» إلى تنفيذ 1.96 مليون وحدة سكنية خلال الفترة الماضية وحتى الآن من خلال الجهات التابعة للوزارة.

وحدات محدودي الدخل

واوضحت أن وحدات محدودي الدخل تمثل نحو 56% من إجمالي الوحدات المنفذة، فيما تمثل وحدات متوسطي الدخل 12%، والإسكان الفاخر 7%، والإسكان المتنوع 25%.

الإسكان الاجتماعي

وأضافت أن عدد الوحدات ضمن برامج الإسكان الاجتماعي بلغ نحو 1,073,118 وحدة، منها 884,698 وحدة مكتملة التنفيذ، ونحو 182,380 وحدة تحت التنفيذ، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 241 مليار جنيه، بخلاف تكلفة المرافق العامة وقيمة الانتفاع بالأرض.

منح تمويل عقاري بسعر عائد مخفض

وأشارت إلى منح تمويل عقاري بسعر عائد مخفض للمستفيدين بقيمة نحو 115.5 مليار جنيه من خلال 23 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، إلى جانب دعم العائد على التمويل العقاري بقيمة 29 مليار جنيه، وصرف دعم نقدي مباشر تجاوز 10.6 مليار جنيه.

وأكدت استمرار جهود الدولة لتنويع برامج الإسكان وإتاحة خيارات متعددة أمام المواطنين، تشمل الإسكان الاجتماعي ومتوسط الدخل وفوق المتوسط، إلى جانب أنظمة الإيجار المدعوم بعدد 15 ألف وحدة بإعلان "سكن لكل المصريين 9"، والإيجار المنتهي بالتملك بعدد 10 آلاف وحدة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وحدات سكنية تتناسب مع احتياجات المواطنين وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

سكن لكل المصريين

وأضافت أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» أسهمت في تعزيز فرص الحصول على السكن الملائم، حيث خُصصت نسبة 5% من الوحدات المطروحة لذوي الهمم، وبلغت نسبة المستفيدات من السيدات 24% من إجمالي الوحدات المطروحة، فيما بلغت نسبة العاملين بالمهن الحرة 34% من إجمالي المستفيدين.

واختتمت المهندسة راندة المنشاوي كلمتها، مشيرة إلى أن النجاح الحقيقي في ملف الإسكان يتمثل في توفير مسكن ملائم، بتكلفة يمكن تحملها، في مجتمع تتوافر فيه الخدمات وفرص الحياة الكريمة، حيث إننا لا نستهدف فقط زيادة عدد الوحدات السكنية، بل نسعى إلى توسيع فرص الحصول على مسكن آمن وملائم، بما يعزز استقرار الأسرة ويحفظ كرامة المواطن.

الإسكان الاجتماعي منتدى مصر 2026 التنمية الحضرية الوحدات السكنية سكن لكل المصريين

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