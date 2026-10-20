منتدى مصر 2026..وزيرة الإسكان: 635.1 مليار جنيه لتطوير مياه الشرب والصرف الصحي خلال 12 عاما

استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، أبرز ما تحقق في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال الفترة من 2014 إلى 2026، من مشروعات واستثمارات وتوسع في نطاق تغطية الخدمات على مستوى الجمهورية.

الاستثمارات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي



ووفقا لتصريحات الوزيرة خلال منتدى مصر 2026، بلغت إجمالي التكلفة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي 635.1 مليار جنيه.

قطاع مياه الشرب



وفي قطاع مياه الشرب، تضمنت الإنجازات تنفيذ 522 مشروعًا لتنقية مياه الشرب، مع ارتفاع نسبة تغطية خدمات مياه الشرب إلى 99% عام 2026، مقارنة بنحو 95% عام 2014.

قطاع الصرف الصحي



أما في قطاع الصرف الصحي، فقد شملت المشروعات تنفيذ 237 مشروعًا لمعالجة مياه الصرف الصحي، لترتفع نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي إلى 70% عام 2026، مقابل 50% عام 2014.



