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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة الإسكان: تحقيق الأمن المائي يتطلب تنويع مصادر المياه والتوسع في التحلية وإعادة الاستخدام

راندة المنشاوي- وزيرة الإسكان
راندة المنشاوي- وزيرة الإسكان
محمود مطاوع

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات، وتطوير البنية الأساسية، وتعزيز استدامة الموارد المائية، مشيرةً إلى أن تحقيق الأمن المائي في ظل التحديات الراهنة يتطلب تبني رؤية متكاملة تتجاوز الحلول التقليدية، وتواكب المتغيرات المتسارعة في قطاع المياه.

وأضافت، خلال كلمتها بالمؤتمر، بحضور رئيس مجلس الوزراء، أن تحقيق الأمن المائي يستلزم تنويع مصادر المياه، والتوسع في مشروعات إعادة استخدام المياه، إلى جانب تعزيز قدرات الدولة في مجال تحلية مياه البحر، بما يسهم في تأمين الاحتياجات المائية ودعم مسارات التنمية المستدامة.

وأوضحت أن الدولة تعمل على تعزيز الأطر المؤسسية الداعمة للشراكة مع القطاع الخاص، وتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات إلى مشروعات تحلية المياه، بما يعزز كفاءة تنفيذ المشروعات وتوسيع نطاق الاستفادة من التقنيات الحديثة في هذا المجال.

وأشارت إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أسهمت في توصيل خدمات مياه الشرب إلى أعداد كبيرة من المواطنين في القرى المصرية، بما يدعم تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية، لافتةً إلى أن الحكومة تواصل جهودها لضمان استدامة مشروعات المياه، انطلاقًا من أن استمرارية هذه المشروعات وكفاءة تشغيلها وتطويرها وصيانتها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بوجود قاعدة صناعية وطنية قادرة على تلبية احتياجاتها وتعزيز الاعتماد على القدرات المحلية.

راندة المنشاوي الأمن المائي حياة كريمة وزيرة الإسكان

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