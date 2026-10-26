حريق يلتهم محتويات محل كماليات سيارات بقرية سلامون في سوهاج

شهدت قرية سلامون التابعة لمركز طما شمال محافظة سوهاج، نشوب حريق داخل محل لبيع كماليات السيارات بالطابق الأرضي بأحد العقارات السكنية، ما تسبب في احتراق العديد من محتوياته، وسط تحرك سريع من قوات الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر في الأرواح.

تفاصيل الحريق

بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة المعنية بلاغًا بنشوب حريق داخل محل متخصص في بيع كماليات السيارات بقرية سلامون التابعة لمركز طما، وتحديدًا بالطابق الأرضي من العمارة رقم 4، المملوكة للشقيقين عبده. أ، وأحمد. أ.

وعلى الفور، تم التعامل مع البلاغ، وانتقلت وحدة إطفاء طما إلى موقع الحريق، للتعامل مع ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المناطق المحيطة، خاصة أن المحل يقع بالطابق الأرضي من عقار سكني.

وباشرت قوات الإطفاء جهودها للتعامل مع الحريق، وتمكنت من محاصرة النيران وإخمادها، بعدما التهمت أجزاء كبيرة من محتويات المحل، فيما لم ترد معلومات عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية جراء الواقعة.

جاءت الاستجابة السريعة لبلاغ الحريق بهدف السيطرة على الموقف والحد من تداعياته، ومنع امتداد النيران إلى أجزاء أخرى من العقار.

وتواصل الجهات المعنية التعامل مع الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة، للوقوف على ملابسات نشوب الحريق وحصر التلفيات التي لحقت بمحتويات المحل، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.