قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التموين في افتتاح قمة مصر للتجزئة: تطوير التجارة الداخلية ركيزة لاستقرار الأسواق ودعم المنتج المحلي
وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق ياسو فوكودا عن عمر ناهز 90 عاما
مدبولي: تعزيز الأمن المائي أولوية استراتيجية ويتطلب التوسع في الحلول غير التقليدية
5 مفاتيح صنعت تفوق ريال مدريد على برشلونة في الكلاسيكو .. مبابي يحسم ولونين ينقذ ومورينيو يفرض كلمته
مجلس الشيوخ يناقش تمويل المشروعات التنموية والرقابة وضبط الأسعار
الحرب تقترب.. سي إن إن: أمريكا تستعد لضرب إيران خلال 96 ساعة من صدور أمر ترامب
قادة وزعماء العالم يهنئون لولا دا سيلفا لفوزه بولاية رئاسية جديدة في البرازيل
الميزانية والجمعية العمومية وملفات الكرة على طاولة مجلس الإدارة.. ماذا يحدث داخل الأهلي اليوم؟
11 شهيدا وعشرات المصابين في 24 ساعة من القتل بغزة
ملك الأردن: الإرهابيون لن يفلتوا من العقاب
اليوم.. شركة إيني توقع عقوداً بقيمة 1,8 مليار دولار لتطوير حقل كرونوس القبرصي
سامح شكري يلتقي رئيس مجلس النواب الهندي في نيودلهي لبحث تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حريق يلتهم محتويات محل كماليات سيارات بقرية سلامون في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت قرية سلامون التابعة لمركز طما شمال محافظة سوهاج، نشوب حريق داخل محل لبيع كماليات السيارات بالطابق الأرضي بأحد العقارات السكنية، ما تسبب في احتراق العديد من محتوياته، وسط تحرك سريع من قوات الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر في الأرواح.

تفاصيل الحريق

بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة المعنية بلاغًا بنشوب حريق داخل محل متخصص في بيع كماليات السيارات بقرية سلامون التابعة لمركز طما، وتحديدًا بالطابق الأرضي من العمارة رقم 4، المملوكة للشقيقين عبده. أ، وأحمد. أ.

وعلى الفور، تم التعامل مع البلاغ، وانتقلت وحدة إطفاء طما إلى موقع الحريق، للتعامل مع ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المناطق المحيطة، خاصة أن المحل يقع بالطابق الأرضي من عقار سكني.

وباشرت قوات الإطفاء جهودها للتعامل مع الحريق، وتمكنت من محاصرة النيران وإخمادها، بعدما التهمت أجزاء كبيرة من محتويات المحل، فيما لم ترد معلومات عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية جراء الواقعة.

جاءت الاستجابة السريعة لبلاغ الحريق بهدف السيطرة على الموقف والحد من تداعياته، ومنع امتداد النيران إلى أجزاء أخرى من العقار.

وتواصل الجهات المعنية التعامل مع الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة، للوقوف على ملابسات نشوب الحريق وحصر التلفيات التي لحقت بمحتويات المحل، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حريق محل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة الإنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. الحكومة تقرر مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجاناً

موعد أول عطلة رسمية للموظفين

موعد أول عطلة رسمية للموظفين

البنزين

بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر

شقق الإسكان الاجتماعي بالإيجار 2026.. الشروط وآخر موعد للحجز

شقق الإسكان الاجتماعي بالإيجار 2026 .. الشروط وآخر موعد للحجز

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرّمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

وائل جمعه

باسم مرسي يهاجم وائل جمعة: ركز في شغلك.. وأحذرك من الفشل مع الأهلي

العدادات الكهربائية الكودية

مهلة 6 أشهر وخصم 30%.. تسهيلات جديدة لتقنين أوضاع العدادات الكهربائية الكودية

الزمالك

إدارة الزمالك تحيل ملف التعاقد مع اللاعبين الأجانب إلى النيابة

ترشيحاتنا

محمد صبحي

تفاصيل إصابة محمد صبحي حارس الزمالك

محمد إبراهيم

محمد إبراهيم يقترب من التواجد في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

علي معلول

إعلامي: أسطورة علي معلول لا تنتهي

بالصور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام.. صور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد