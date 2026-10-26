حملة مرورية مكثفة بميدان التربية والتعليم ومنطقة الاستاد في سوهاج

شهد ميدان التربية والتعليم ومنطقة الاستاد بمحافظة سوهاج، حملة مرورية مكثفة استهدفت متابعة الحالة المرورية بالشوارع والميادين الحيوية، وتحقيق الانضباط على الطرق، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لتيسير حركة السيارات والحد من المخالفات المرورية.

حملات مكثفة لتحقيق الانضباط المروري

وجاءت الحملة بتوجيهات اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، في إطار خطة أمنية تستهدف تعزيز التواجد الشرطي بالميادين والشوارع الرئيسية، ومتابعة الحركة المرورية بالمناطق التي تشهد كثافات في حركة السيارات والمواطنين.

وشهدت المنطقة المستهدفة انتشارًا مروريًا مكثفًا، لمتابعة حركة المركبات والتعامل مع أي معوقات قد تؤثر على انسيابية السير، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتسهيل انتقال المواطنين إلى وجهاتهم المختلفة.

وتأتي الحملات المرورية ضمن الجهود الأمنية المبذولة لضبط الشارع السوهاجي، والتصدي للمخالفات التي قد تتسبب في تعطيل الحركة المرورية أو تعريض سلامة المواطنين للخطر، إلى جانب تعزيز الالتزام بالقواعد المنظمة للسير على الطرق.

وتحرص الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج على تكثيف التواجد المروري بالمناطق الحيوية، بما يحقق الانضباط ويساعد على الحد من التكدسات، خاصة في الميادين التي تشهد حركة يومية نشطة من السيارات والمواطنين.

وتواصل مديرية أمن سوهاج جهودها في متابعة الحالة الأمنية والمرورية بمختلف أنحاء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بهدف تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.