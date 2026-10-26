قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باسم مرسي يهاجم وائل جمعة: ركز في شغلك.. وأحذرك من الفشل مع الأهلي
ترامب يدعو الإسرائيليين للتصويت لنتنياهو في انتخابات الثلاثاء: علينا إنهاء المهمة معا
فينيسيوس جونيور يسخر من برشلونة بعد فوز ريال مدريد في الكلاسيكو
سعد الدين الهلالي: مولد السيد البدوي يستقطب 2 مليون زائر.. والخلاف الفقهي لا يبرر الصدام
ما هي أطول مدة لعدة المرأة المطلقة؟.. دار الإفتاء تكشف عنها
مش هتجدد مرتين في الشهر.. الحكومة تقرر مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجاناً
سامسونج تكشف رسميا عن قائمة هواتف Galaxy المؤهلة لتحديث أندرويد 17
غارات جوية تستهدف تجمعات ميليشيا الحوثي ومنصات إطلاق صواريخ على حدود الضالع وإب
سهام صالح: مفيش مكان في الأهلي للعيبة اللي بتلعب في شعرها وبتدلع
تفحم بالكامل.. العناية الإلهية تنقذ 40 راكبا بحريق أتوبيس قنا| صور
تفحم أتوبيس على الطريق الصحراوي بقنا
وكيله: انتقال أحمد فتوح للأهلي وارد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة مرورية مكثفة بميدان التربية والتعليم ومنطقة الاستاد في سوهاج

مدير أمن سوهاج
مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد ميدان التربية والتعليم ومنطقة الاستاد بمحافظة سوهاج، حملة مرورية مكثفة استهدفت متابعة الحالة المرورية بالشوارع والميادين الحيوية، وتحقيق الانضباط على الطرق، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لتيسير حركة السيارات والحد من المخالفات المرورية.

حملات مكثفة لتحقيق الانضباط المروري

وجاءت الحملة بتوجيهات اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، في إطار خطة أمنية تستهدف تعزيز التواجد الشرطي بالميادين والشوارع الرئيسية، ومتابعة الحركة المرورية بالمناطق التي تشهد كثافات في حركة السيارات والمواطنين.

وشهدت المنطقة المستهدفة انتشارًا مروريًا مكثفًا، لمتابعة حركة المركبات والتعامل مع أي معوقات قد تؤثر على انسيابية السير، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتسهيل انتقال المواطنين إلى وجهاتهم المختلفة.

وتأتي الحملات المرورية ضمن الجهود الأمنية المبذولة لضبط الشارع السوهاجي، والتصدي للمخالفات التي قد تتسبب في تعطيل الحركة المرورية أو تعريض سلامة المواطنين للخطر، إلى جانب تعزيز الالتزام بالقواعد المنظمة للسير على الطرق.

وتحرص الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج على تكثيف التواجد المروري بالمناطق الحيوية، بما يحقق الانضباط ويساعد على الحد من التكدسات، خاصة في الميادين التي تشهد حركة يومية نشطة من السيارات والمواطنين.

وتواصل مديرية أمن سوهاج جهودها في متابعة الحالة الأمنية والمرورية بمختلف أنحاء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بهدف تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج مرور سوهاج حملة مرورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنين

حكم اختيار جنس الجنين في عمليات الحقن المجهري.. دار الإفتاء تجيب

سعر الذهب

الجرام يتخطى الـ7000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24 بعد قفزة الدولار

وزير التعليم العالي

بالأسماء.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في 6 جامعات

الإنترنت الأرضي

الـ 100 جيجا بـ 150 جنيها.. بدء تنفيذ توجيهات الحكومة بمضاعفة الإنترنت الأرضي

سعر الدولار

سعر الدولار يقفز لمستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب بعد صعود الدولار.. بكام عيار 21؟

باقة الإنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. الحكومة تقرر مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجاناً

راتب الزوجة

هل يجوز للزوج الحصول على جزء من راتب زوجته الموظفة؟.. دار الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

هل تلوث الهواء يسبب سرطان الرئة لدى غير المدخنين؟

هل تلوث الهواء يسبب سرطان الرئة لغير المدخنين؟.. طبيب يفجر مفاجأة

الاجهاض

كيف تحافظي على جنينك بعد التعرض للإجهاض؟.. نصائح مهمة خلال الحمل

فيروس شاموندا

بعد تسجيل أول إصابة بشرية في فرنسا.. ما هو فيروس شاموندا وكيف ينتقل؟

بالصور

أبرزها «نصيب» و«حدوتة».. أفلام منتظرة بدور العرض السينمائية قبل نهاية 2026

أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026

فيديو

فيروس شاموندا

فيروس البقر يصل إلى البشر في أوروبا.. ما قصة شاموندا.. وهل نحن أمام وباء جديد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد