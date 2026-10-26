رئيس الوزراء يشهد افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه

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شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه .

ويعد المعرض والمؤتمر منصة متخصصة لعرض أحدث التقنيات والحلول في مجالات المياه والصرف الصحي وتحلية المياه وإعادة الاستخدام، إلى جانب معالجة المخلفات وتدويرها، بما يتيح تبادل الخبرات والاطلاع على التطورات التكنولوجية المرتبطة بإدارة الموارد المائية وتحسين كفاءة استخدامها.

ويشارك في المؤتمر الدولي عدد من الجهات والشركات العاملة في مجالات المياه والصرف الصحي والتكنولوجيا البيئية، لاستعراض الحلول والتقنيات التي تدعم تطوير البنية التحتية وتحسين خدمات المياه، في ظل التحديات المرتبطة بترشيد الاستهلاك وتعزيز الاستدامة.