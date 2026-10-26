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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المحميات الطبيعية: تجديد إدراج وادي الحيتان بالقائمة الخضراء اعتراف دولي بكفاءة إدارته

صورة من المداخلة
صورة من المداخلة
البهى عمرو

أكد الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لـ المحميات الطبيعية، تجديد إدراج محمية وادي الحيتان بمحافظة الفيوم على القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة حتى أبريل 2031، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام مصر بمعايير الإدارة المستدامة والحفاظ على التراث الطبيعي.

وأوضح يوسف، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن وادي الحيتان، الذي يضم حفريات يعود تاريخها إلى 40 مليون عام، أُدرج على قائمة التراث العالمي عام 2005، وعلى القائمة الخضراء عام 2018، مؤكدًا أن تجديد الإدراج يستند إلى معايير تتعلق بالإدارة والتخطيط والحوكمة ونتائج جهود الحماية.

وأضاف أن الإدراج أسهم في زيادة أعداد الزوار، خاصة الأجانب، ودعم السياحة البيئية وتوفير فرص عمل للمرشدين السياحيين، مشددًا على أهمية حماية المحمية والترويج لها باعتبارها كنزًا طبيعيًا وموردًا اقتصاديًا مهمًا لمصر.

المحميات الطبيعية وادي الحيتان الفيوم

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