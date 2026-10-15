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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منال عوض: تعزيز التعاون المصري الأرميني في إدارة المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي

قادة من أجل الطبيعة
قادة من أجل الطبيعة
حنان توفيق

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة،  مع هامباردزوم ماتيفوسيان، وزير البيئة الأرميني، وذلك علي هامش زيارتها الحالية إلي العاصمة الأرمينية يريفان، للمشاركة في قمة القادة للتنوع البيولوجي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي ستعقد تحت شعار "قادة من أجل الطبيعة"، خلال يومي 16 و 17 أكتوبر الجاري، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (CBD COP17).

حضر اللقاء السفيرة أمل عفيفي سفيرة جمهورية مصر العربية لدى جمهورية أرمينيا، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى بالوزارة.

وخلال اللقاء ناقشت الدكتورة منال عوض مع نظيرها الأرمينى سبل دعم التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال حماية البيئة، مشيرة إلى الجهود المبذولة من جانب الوزارة في مجالات إدارة المخلفات ، كما تطرقت سيادتها إلى منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج ، وصون التنوع البيولوجي، وسبل إدارة مناطق المحميات الطبيعية.

كما بحثت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع وزير البيئة الأرميني ، أوجه التعاون المشترك والتقارب بين الدولتين في العديد من القضايا الهامة التي تمس حماية التنوع البيولوجي وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، وأهمية التفاهم المشترك حول ضرورة تحقيق التقدم خلال فترة مفاوضات الاتفاقية، ودعم إعلان ٣٠٪؜ من المناطق في العالم محمية بحلول ٢٠٣٠، وذلك من خلال إعلان المناطق الهامة للتنوع البيولوجي وحمايتها وإعلان المحميات الطبيعية  المختلفة، كما ناقشت الدكتورة منال عوض مع نظيرها الارميني جهود مفاوضات "صندوق كالي للتنوع البيولوجي"، كآلية مالية عالمية تم إطلاقها لدعم تقاسم المنافع من الموارد الجينية، بما يعزز تطلعات الشعوب في تلبية الاحتياجات اللازمة لسد الفجوة التمويلية للتنوع البيولوجي.

وأعربت د.منال عوض عن اهتمامها بالتعرف على تجربة أرمينيا في مجال إدارة المحميات الطبيعية، مبدية رغبتها في زيارة هذه المناطق والإطلاع على البرامج البيئية المنفذة فيها.

وعلى مستوى التعاون الثنائي بين البلدين، ناقشت د. منال عوض مع وزير البيئة الأرميني سبل تعزيز التعاون من خلال تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام ٢٠٢٤، في اجتماع بين قيادتي البلدين، في مجالات إدارة المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، إدارة المخلفات بمختلف أنواعها، والرصد البيئي، وسبل مواجهة آثار تغير المناخ، بما يشمل موضوعات التخفيف والتكيف.

وتناول اللقاء أيضا القضايا المدرجة على جدول أعمال مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17) وسبل الخروج بنتائج فعالة من المؤتمر ، تساهم في تعزيز قدرة التنوع البيولوجي العالمي على الصمود أمام التحديات المختلفة ومنها آثار تغير المناخ والتصحر، وتوفير التمويل اللازم لدعم تنفيذ الالتزامات العالمية المتعلقة بحماية الطبيعة، مع عرض الأولويات المصرية في صون التنوع البيولوجي.

ومن جانبه ثمن هامباردزوم ماتيفوسيان وزير البيئة الأرمينى التعاون المثمر بين البلدين،  ومشاركة مصر الفعّالة في المؤتمرات البيئية الدولية، مؤكداً على حرص بلاده على دعم الحوار البنّاء والتعاون لضمان تحقيق نتائج مثمرة وفعالة في إطار مؤتمر الأطراف السابع عشر.

قادة من أجل الطبيعة يريفان الأرمينية للتنوع البيولوجي

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