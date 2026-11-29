شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في افتتاح فعاليات الملتقى السنوي السابع للهيئة العامة للرعاية الصحية (EHA)، بمشاركة رفيعة المستوى من الوزراء والمسؤولين والخبراء وممثلي المؤسسات الصحية والاستثمارية المحلية والدولية.

توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للرعاية الصحية

وعلى هامش فعاليات الملتقى، وقّع وليد أنور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت عنوان «مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تعزيز التعاون في مجال جذب الاستثمارات بالأنشطة الصحية»، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين، ودعم جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في الأنشطة الصحية، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بهذا القطاع الحيوي.

وناقش الملتقى مستقبل الطب والممارسة الطبية في ضوء التحولات العالمية المتسارعة، ومدى جاهزية الأنظمة الصحية لمواكبة هذه التحولات، إلى جانب فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، ودور الابتكار والشراكات الاستراتيجية في تطوير الخدمات الصحية وتعزيز فرص النمو في مصر والمنطقة.

وشهدت فعاليات الملتقى مشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء الدوليين وممثلي المؤسسات المالية والشركات العاملة في القطاع الصحي، بما يوفر منصة لتبادل الخبرات والرؤى، ومناقشة آفاق التعاون بين مختلف الأطراف المعنية بتطوير هذا القطاع الحيوي.

وتأتي مشاركة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتوقيع مذكرة التفاهم في إطار حرصها على تعزيز التعاون مع المؤسسات المعنية بقطاع الرعاية الصحية، ودعم جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة به، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستثمارية.

وتعكس مشاركة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أهمية قطاع الرعاية الصحية باعتباره أحد القطاعات الواعدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لما يوفره من فرص متنوعة للنمو والتوسع، فضلا عن أهمية تعزيز الشراكات مع المؤسسات المعنية لدعم للفرص الاستثمارية وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.