شهدت محافظتا البحيرة وسوهاج لقطات إنسانية حيث ودع الطلاب إحدى المدرسات ، وكذلك استجاب محافظ سوهاج لاستغاثة مواطنة..

محافظ سوهاج يستجيب بشكل فوري لاستغاثة إحدى المواطنات

في لفتة إنسانية تعكس حرص القيادة التنفيذية بمحافظة سوهاج على التواجد الميداني والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين، استجاب اللواء طارق راشد محافظ سوهاج بشكل فوري لاستغاثة إحدى المواطنات خلال جولته التفقدية الميدانية بنطاق حي غرب مدينة سوهاج.

وكانت المواطنة قد استوقفت المحافظ أثناء الجولة، عارضةً عليه معاناتها الشديدة وتنقلها المستمر بين عدد من المستشفيات بحثًا عن حلول طبية ناجزة لعلاج ابنتها المريضة، مؤكدة تعثرها في إنهاء الإجراءات اللازمة وحاجتها الماسة لتدخل عاجل لإنقاذ ابنتها وتخفيف آلامها.

وعلى الفور، وجه محافظ سوهاج بتخصيص سيارة لنقل المواطنة إلى ديوان عام المحافظة لضمان راحتها ومتابعة حالتها عن كثب.

وعقب انتهاء الجولة الميدانية مباشرة، استقبل المحافظ المواطنة في مكتبه واستمع إلى كافة تفاصيل الحالة الطبية لابنتها، حيث أجرى اتصالًا فوريًا بالمسؤولين في المستشفى المختص.

ووجه بسرعة استقبال الحالة والبدء الفوري في إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والطبية اللازمة لتقديم الرعاية الصحية الكاملة للطفلة دون أي تأخير.

وأكد محافظ سوهاج خلال اللقاء أن صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، مشددًا على أن أبواب المحافظة مفتوحة دائمًا أمام جميع المواطنين، وأن الجولات الميدانية تهدف بالأساس إلى تذليل العقبات وتقديم الدعم الفوري للحالات الإنسانية والصحية العاجلة.

مشهدًا إنسانيًا مؤثرًا لتلاميذ يودعون معلمتهم بالبحيرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مشهدًا إنسانيًا مؤثرًا لتلاميذ مدرسة محطة التحرير الابتدائية، التابعة لإدارة التحرير التعليمية بمركز بدر بمحافظة البحيرة، وهم يودعون معلمتهم أسماء مهنا عبد الحليم سالم أبو مشفة، معلمة اللغة الإنجليزية، بالدموع، ويرافقونها سيرًا على الأقدام حتى محطة القطار، وذلك في آخر يوم عمل لها بالمدرسة.

وأظهر المقطع المتداول حالة من التأثر والحزن الشديد بين التلاميذ الذين التفوا حول معلمتهم، وحرصوا على مرافقتها حتى رصيف محطة القطار تعبيرًا عن حبهم وتعلقهم بها، في لقطة عفوية عكست حجم الارتباط الإنساني والتربوي الذي نشأ بينهم خلال فترة عملها معهم.

​وتعود تفاصيل الواقعة إلى صدور قرار بعودة المعلمة وزملائها إلى إدارتهم التعليمية الأصلية بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وذلك بعد أن جرى تعيينها ضمن الدفعة الأولى من مسابقة تعيين 30 ألف معلم عام 2023، عقب اجتيازها اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

​والتقط أحد ركاب محطة القطار مقطع الفيديو بعدما لفت انتباهه مشهد التلاميذ وهم يبكون ويودعون معلمتهم بحرارة قبل استقلالها القطار، لينتشر المقطع بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي ويحظى بإشادات واسعة من المتابعين، فيما فضلت المعلمة أسماء مهنا عدم التعليق على الفيديو المتداول.